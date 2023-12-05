Ключевая роль в восстановлении Украины: Румыния сделала предложение
Источник:Марчел Челаку
Румыния хочет сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения войны с Россией. По словам премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, страна имеет для этого все необходимые условия.
Румыния предложила свою помощь
По словам премьер-министра Румынии, у страны есть множество условий для того, чтобы помочь Украине восстановиться. К ним относятся:
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- безопасность;
- географическая близость;
- морское, речное, железнодорожное и автодорожное сообщение.
Именно эти возможности могут заинтересовать американские компании, которые намерены помогать Украине после войны. Чолаку также подчеркнул, что его страна будет поддерживать своего соседа в восстановлении столько, сколько это потребуется.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность румынскому премьеру за сотрудничество в Черном море и поддержку Украины.
Наши страны также тесно сотрудничают в гражданских вопросах, мы будем очень тесно сотрудничать в будущем, и последствия будут заметны в достигнутом прогрессе,
– сказал он.