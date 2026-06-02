Плохая новость для ЕС: Китай наращивает закупки газа перед летней жарой

Китай увеличивает закупки сжиженного природного газа накануне разгара летнего сезона, поскольку спрос на топливо растет. Однако такая активность Пекина не на руку Европе, ведь конкуренция за газ усиливается.

Почему Китай увеличивает импорт газа

Импорт СПГ в Китай вырос в мае после многомесячного спада, который вызвали перебои в поставках с Ближнего Востока, пишет Bloomberg.

По данным отслеживания судов, в последний месяц весны Китай нарастил поставки СПГ до 4,9 миллиона тонн, превысив показатель за май прошлого года.

Для Пекина это резкий разворот по сравнению с предыдущими месяцами. Ведь в апреле объемы импорта СПГ обвалились до самого низкого уровня за последние восемь лет.

Тогда падение поставок объясняли высокими ценами на газ, которые подскочили после блокады Ормузского пролива на фоне войны в Иране. Соответственно и спрос упал.

Война с участием Ирана существенно ограничила поставки СПГ из Персидского залива, который обычно обеспечивает около трети китайского импорта этого топлива,

– говорят аналитики.

И в конце концов Китай сумел частично компенсировать сокращение поставок из Катара, договорившись о газе с другими странами. Главными поставщиками стали:

Канада;

Оман;

Малайзия;

и Россия.

К тому же сокращение запасов газа и прогнозы жаркого лета заставили газовые компании Китая активнее выходить на рынок.

Например, государственная компания Cnooc Ltd. в мае закупила несколько партий СПГ с поставкой в июне.

Тогда как Zhejiang Energy International Ltd. приобрела груз для поставки в июле.

Однако специалисты предупреждают, что усиление спроса со стороны Китая ударит по мировому рынку газа. Конкуренция возрастет и станет более жесткой, поскольку Европа и Азия будут бороться за свободные объемы топлива, чтобы сделать запасы к следующей зиме.

В то же время Европа пока отстает по темпам закупок газа.

Данные отслеживания судов показывают, что средний уровень поставок за последние 30 дней упал на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

– подсчитало издание.

Заметьте! В течение последнего года Китай сокращал импорт СПГ из-за высоких цен, отдавая предпочтение более дешевому трубопроводному газу, а также углю и возобновляемым источникам энергии. Однако в последние месяцы внутренние цены на газ начали расти, поэтому импортеры снова обратили внимание на СПГ.

Напомним, от начала войны США и Израиля против Ирана европейский газовый рынок оказался под значительным давлением. Цены на природный газ в Европе подскочили более чем на 70%.

Ситуацию осложнило то, что после холодной зимы европейские страны вошли в сезон пополнения запасов со значительно опустевшими хранилищами. Уже в марте уровень заполненности газохранилищ опустился ниже 30%, что стало самым низким показателем за последние четыре года.

Одна из крупнейших энергетических компаний Европы, Equinor, предупредила, что длительное блокирование Ормузского пролива может иметь серьезные последствия для ЕС. Если перебои с поставками газа продлятся еще 1 – 3 месяца, европейские запасы могут приблизиться к критическому уровню.

В то же время ситуация на рынке газа сложилась не самая лучшая. Ассоциация операторов газовых хранилищ INES отмечает, что поставщики не хотят закупать новые партии из-за высоких цен и неопределенности относительно будущего.