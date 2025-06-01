Кто и с какого возраста имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Для пенсионеров в Украине предусмотрены определенные льготы. Например, они могут пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте, однако при соблюдении определенных условий.

В каком транспорте можно не платить за проезд

Бесплатным проездом могут пользоваться только те, кто официально получает пенсию. То есть не имеет значения, какого возраста достиг человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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То есть независимо от того, во сколько лет человек вышел на пенсию, он имеет право пользоваться этой льготой с момента официального назначения пенсии. Однако, для получения льготы необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение.

Право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе,

– отмечается в постановлении Кабмина.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно

Пенсионеры могут бесплатно пользоваться городскими автобусами, троллейбусами и пригородным железнодорожным транспортом, в частности электричками.

В то же время в таких видах транспорта, как метро, такси и междугородний транспорт (включая железнодорожный), им приходится оплачивать проезд.