В некоторых странах пенсионные выплаты являются достаточно низкими, что заставляет граждан работать даже после достижения пенсионного возраста. В других же государствах пенсия действительно предоставляет возможность достойно жить на заслуженном отдыхе.

Где в мире самая большая пенсия?

О странах, которые имеют достойные пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Visual Capitalist.

Читайте также Как получить пенсию, если день ее выплаты приходится на праздник или выходной день

Сейчас самые высокие пенсии получают в трех странах – Исландия, Люксембург и Норвегия. Они занимают первые позиции в рейтинге с ежегодными выплатами более 30 000. А точнее:

Исландия – 36 000 тысяч евро; Люксембург – 31,8 тысяч евро; Норвегия – 30,9 тысяч евро.

Высокие зарплаты, крепкие доходы бюджета от энергетики или финансов, а также обязательные накопительные системы позволяют этим небольшим и богатым экономикам финансировать щедрые пенсии,

– пишет издание.

Дания и Швейцария тоже входят в пятерку лидеров, сочетая универсальные базовые пенсии с обязательными профессиональными пенсионными схемами. В них пенсии составляют 30,200 евро в год и 27 000 евро в год соответственно.

Обратите внимание! Во всех этих пяти странах расходы на пенсии остаются ниже 9% ВВП (средний показатель в ЕС), что объясняется большей налоговой базой.

Однако не везде в Европе такие выгодные пенсии. Такие страны как Италия, Франция и Испания тратят от 9% до 12% ВВП на пенсии, однако обеспечивают менее 20 000 евро на одного пенсионера (хотя с учетом покупательной способности показатели выше).

Старение населения, расчеты "pay-as-you-go" (солидарная система) и медленный экономический рост ограничивают устойчивость таких систем,

– объяснили в материале.

В частности в Польше и Венгрии пенсии составляют похожую долю ВВП, как в северных странах, но выплаты не превышают 7 000 евро.

Повышение зарплат, привлечение старших работников и развитие добровольных накопительных схем могут улучшить уровень пенсий без чрезмерного давления на бюджеты,

– добавили в тексте.

Важно! Рейтинг показывает, что как абсолютный уровень богатства, так и политические решения определяют безопасность на пенсии.

Что известно о пенсиях в Украине?