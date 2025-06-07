Какая в Украине самая большая пенсия

Сколько составляет самая большая пенсия в Украине

Как рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович, самая большая пенсия в стране сейчас составляет 51 042 гривны. Однако с января 2025 года на пенсии, которые превышают 23 610 гривен, применяются понижающие коэффициенты, сообщает 24 Канал.

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В то же время ограничения не касаются военных-участников боевых действий и семей погибших защитников.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Это касается только сверхбольших пенсий и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал собственными взносами.

Как пояснила министр, новая система должна сократить разрыв между "специальными" пенсиями и теми, что начисляются по общим правилам. Только в январе это позволило сэкономить Пенсионному фонду почти 120 миллионов гривен, а за год ожидается более миллиарда.