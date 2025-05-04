Какая самая большая пенсия в Украине и кто ее получает
- Максимальная пенсия в Украине зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных и может достигать 23 610 гривен.
- Эту пенсию могут получать госслужащие, местные власти, ученые и народные избранники, а самая большая пенсия составляет 51 042 гривны благодаря специальным надбавкам.
Максимальную пенсию могут получать отдельные категории пенсионеров. Среди них госслужащие, местные власти, ученые и другие.
Какой максимальный размер пенсии в Украине
Размер максимальной пенсии зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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Самая большая выплата не может быть больше, чем 10 таких минимум. В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 361 гривен, следовательно максимально пенсионер может получать 23 610 гривен.
Не изменились и другие показатели:
- минимальная зарплата – 8 000 гривен;
- общий прожиточный минимум – 2 920 гривен;
- прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.
Кто может получать максимальную пенсию
Максимальные выплаты рассчитаны для:
- госслужащих;
- сотрудников местного самоуправления;
- ученых;
- народных избранников.
Максимальная пенсия в Украине, которую можно получить благодаря страховым взносам, равна 23 610 гривен. Более крупные выплаты возможны только за счет специальных надбавок или доплат. Сейчас самая большая пенсия в Украине составляет 51 042 гривны.