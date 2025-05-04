Какая самая большая пенсия в Украине и кто ее получает

Максимальную пенсию могут получать отдельные категории пенсионеров. Среди них госслужащие, местные власти, ученые и другие.

Какой максимальный размер пенсии в Украине

Размер максимальной пенсии зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Самая большая выплата не может быть больше, чем 10 таких минимум. В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 361 гривен, следовательно максимально пенсионер может получать 23 610 гривен.

Не изменились и другие показатели:

минимальная зарплата – 8 000 гривен;

общий прожиточный минимум – 2 920 гривен;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.

Кто может получать максимальную пенсию

Максимальные выплаты рассчитаны для:

госслужащих;

сотрудников местного самоуправления;

ученых;

народных избранников.

Максимальная пенсия в Украине, которую можно получить благодаря страховым взносам, равна 23 610 гривен. Более крупные выплаты возможны только за счет специальных надбавок или доплат. Сейчас самая большая пенсия в Украине составляет 51 042 гривны.