Меньше 60 долларов в месяц: какая сейчас минимальная пенсия в Украине

Пенсионные выплаты в Украине значительно отличаются: одни получают большие суммы, а другие даже менее 100 долларов в месяц. Какая сумма самых низких пенсионных выплат в 2025 году, читайте дальше.

Какая сумма наименьшей пенсии в 2025 году

Граждане Украины, которые не имеют достаточного трудового стажа для назначения пенсии по возрасту или никогда не работали, получают самые маленькие пенсии в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на "Дію".

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Это так называемые социальные пенсии от государства, размер которой в 2025 году составляет 2 361 гривну. При этом, такая выплата может быть доступной лицу только после достижения 65 лет и при соответствии определенным условиям.

Из-за чего могут отказать в предоставлении соцпенсии

В социальной пенсии может быть отказано, если заявитель имеет дополнительные источники дохода или его имущество превышает установленные нормы. Таким образом, основные причины отказа по состоянию на 2025 год следующие:

наличие других доходов: если заявитель работает, получает другую пенсию, сдает недвижимость в аренду или имеет другие доходы;

если заявитель работает, получает другую пенсию, сдает недвижимость в аренду или имеет другие доходы; большие расходы: если за последние шесть месяцев были совершены покупки на сумму более 50 000 гривен;

если за последние шесть месяцев были совершены покупки на сумму более 50 000 гривен; наличие имущества: если у заявителя или его семьи есть более чем одна квартира или автомобиль;

если у заявителя или его семьи есть более чем одна квартира или автомобиль; превышение дохода: если средний месячный доход семьи за последние шесть месяцев больше прожиточного минимума.

Важно! Прожиточный минимум в 2025 году составляет 2 361 гривну.