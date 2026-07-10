Не только громкие заявления: саммит НАТО завершился оборонными сделками на миллиарды

Саммит НАТО в турецкой Анкаре на этой неделе принес не только поддержку Украине. Страны заключили контракты на десятки миллиардов долларов, чтобы укрепить обороноспособность Альянса.

О чем договорились новые члены НАТО

Общий объем новых оборонных закупок и промышленных соглашений, объявленных в ходе саммита, превышает 50 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

В частности, две самые новые страны НАТО – Швеция и Финляндия – активно участвовали в заключении новых контрактов.

Так, Альянс согласовал закупку самолетов дальнего радиолокационного обнаружения у шведской компании Saab на 5 миллиардов евро.

Также Финляндия, Норвегия и Дания согласились приобрести до пяти разведывательных беспилотников Triton производства компании Northrop Grumman. Их общая стоимость составит около 2,7 миллиарда долларов.

Какие еще контракты заключили в Анкаре

Не менее важные контракты заключили и другие государства Альянса:

Великобритания объявила о закупке американских высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM) на сумму 254 миллиона долларов. Первые поставки ожидаются в 2027 году.

Ирландская консалтинговая компания Accenture и итальянская Leonardo подписали семилетний контракт на 200 миллионов евро по созданию защищенной цифровой сети связи НАТО.

Американская оборонная компания Lockheed Martin и немецкий концерн Rheinmetall договорились создать в Германии первый за пределами США центр по производству ракет ATACMS. Правда, стоимость проекта не раскрывается.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что саммит НАТО в этом году был посвящен заключению конкретных контрактов, после того как в прошлом году страны согласовали будущие оборонные расходы.

Таким образом, НАТО укрепляет свою обороноспособность, но при этом не забывает поддерживать Украину. На саммите в Турции союзники обязались выделить Украине в 2026 году 70 миллиардов евро на помощь, военную технику и обучение. Такую же сумму обещают и в 2027 году.