Уровень жизни в Европе существенно отличается в зависимости от региона. Во многих странах Восточной и Южной Европы уровень риска бедности значительно выше, чем в странах Западной или Северной Европы.

Какие страны считаются самыми бедными в Европе?

Это отражает текущие проблемы экономического развития и более низкий уровень заработных плат в этих регионах, пишет 24 Канал со ссылкой на данные Eurostat.

В отличие от США, где бедность измеряется через способность обеспечить питание, в ЕС используют три взаимосвязанных индикатора,

То есть человека относят к группе риска, если он соответствует хотя бы одному критерию. Однако учитывается только один раз, даже если выполняется несколько. Речь идет о таких показателях:

Доходы ниже 60% национального медианного уровня. Материальная нужда: невозможность покрыть 7 из 13 ключевых потребностей (например, оплатить неожиданные расходы, обогреть жилье, иметь интернет-соединение и т.д.). Низкая интенсивность труда: взрослые (18-64 лет) в домохозяйстве работали ≤20% месяцев, когда могли работать в течение года.

Рейтинг: Уровень бедности в Европе по странам (по состоянию на 2024 год)

Турция – 30,4%; Болгария – 30,3%; Румыния – 27,9%; Греция – 26,9%; Испания – 25,8%; Литва – 25,8%; Латвия – 24,3%; Италия – 23,1%; Эстония – 22,2%; Хорватия – 21,7%; Германия – 21,1%; Франция – 20,5%; Венгрия – 20,2%; Люксембург – 20,0%; Мальта – 19,7%

Обратите внимание! В частности средний показатель для Евросоюза это 21,0%.

Почему в этот список входит Турция? Дело в том, что Турция входит во многие европейские структуры и рейтинги. Страну часто относят к европейскому региону и включают в европейские отчеты. То есть "Европа" в этом смысле скорее экономически-политическое понятие, а не географическое.

Какие существуют особенности по регионам?

Например, Греция (26,9%) и Испания (25,8%) выделяются среди южных стран, где после долгового кризиса 2008-2014 годов уровень безработицы так и не восстановился полностью. Высокая безработица среди молодежи затрудняет накопление состояния молодыми поколениями.

В то же время Литва (25,8%) и Латвия (24,3%) возглавляют Балтию, демонстрируя устойчивое разделение между городом и селом.

Однако самый низкий риск бедности можно увидеть в Центральной и Северной Европе. Чехия же имеет самый низкий показатель – 11,3%, далее следуют Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%). Эти страны сочетают более высокие медианные зарплаты с широкими программами социальной защиты, которые смягчают финансовые удары.

Скандинавские страны близки к среднему по ЕС:

Финляндия (16,8%); Швеция (17,5%); Дания (18,0%).

Германия (21,1%) немного выше среднего уровня ЕС (21,0%), что отражает разрыв между промышленными регионами юго-запада и менее богатыми восточными землями.

Важно! Без более быстрого роста доходов в южных и восточных странах ЕС, блок рискует закрепить разделение между севером и югом.

