Самые богатые пенсионеры Украины: кто получит более 150 тысяч гривен ежемесячно
- Самыми богатыми пенсионерами в Украине являются Андрей Саханов (пенсия 251,1 тысячи гривен), Виктор Чумак (более 240 тысяч гривен) и Михаил Потебенько (161,4 тысячи гривен).
- Андрей Саханов воспользовался законодательством для перерасчета пенсии, что позволило ему получать пенсию по инвалидности, а Виктор Чумак через суд увеличил свою пенсию до 240 950 гривен.
От 3 января 2025 года в ограничение пенсий в Украине регулируется Постановлением КМУ № 1. Оно устанавливает временные коэффициенты для выплат, которые превышают 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (23 610 гривен).
Кто в Украине получает самые большие пенсии?
В то же время сейчас в Украине существует немало пенсионеров, которые ежемесячно получают пенсию в размере более 100 тысяч гривен, передает 24 Канал со ссылкой на oboz.
В частности список лиц с самой большой пенсией в Украине, как отмечает медиа, сейчас имеет такой вид:
- Самая большая пенсия – у бывшего военного прокурора Андрея Саханова (251,1 тысячи гривен).
- На втором месте – бывший нардеп, который также был главным военным прокурором – Виктор Чумак. Он ежемесячно получает более 240 тысяч гривен.
- Третья строчка рейтинга – экс-генеральный прокурор Михаил Потебенько – 161 тысяча 438 гривен.
Андрей Саханов, например, является бывшим сотрудником Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры. Он имел более 16 лет прокурорского стажа (общая выслуга лет составляла более 22 лет). В частности Саханов вышел на пенсию по выслуге лет в 2010 году и получил пенсию в размере 90% от своей зарплаты.
Как же так получилось, он воспользовался нормами Закона "О прокуратуре". В частности, через несколько лет Андрей Саханов обратился в суд с целью перерасчета пенсии по другому закону.
Вместо 90% зарплаты прокурора он попросил перевести его на пенсию по инвалидности (согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"),
– объяснили в материале.
На втором месте – Виктор Чумак, бывший нардеп и главный военный прокурор. Он через суд добился, чтобы его пенсию увеличили – до 240 тысяч 950 гривен.
На третьем месте находится бывший нардеп и экс-генеральный прокурор Михаил Потебенько. Пенсию ему начислили в размере 161 тысяча 438 гривен.
Его пенсия – 90% от суммы месячной заработной платы, указанной в справке Офиса генерального прокурора от 25.02.2020 №21-78зн, без ограничения максимального размера пенсии и заработной платы с учетом ранее выплаченных сумм,
– уточнили в тексте.
Обратите внимание! Самая большая пенсия (как отмечалось выше, она принадлежит Андрею Саханову) – это только среди 6 тысяч решений. То есть это лидер части решений об отмене ограничения размера пенсий, которую изучили в СМИ. Однако пока это не делает Саханова человека с самой высокой пенсией в Украине.
Напомним, что самые большие пенсии в Украине получат судьи и прокуроры. Об этом ранее писал нардеп Даниил Гетманцев.
Судьи – 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия, условный ТОП-20 замыкает пенсия размером почти 320 тысяч,
– сообщил Гетманцев.
Прокуроры – 219 и 119 тысяч соответственно. Только один народный депутат получает 245,9 тысяч гривен пенсии, остальные в этом списке – от 21,8 до 59,8 тысяч гривен.
В каких странах получат самые большие пенсии?
Самые высокие пенсии получают жители трех стран – Исландия, Люксембург и Норвегия. Выплаты составляют более 30 тысяч евро.
Также высокими являются пенсии в Дании и Швейцарии. Эти выплаты – более 25 тысяч евро.