Самые богатые пенсионеры Украины: кто получит более 150 тысяч гривен ежемесячно

От 3 января 2025 года в ограничение пенсий в Украине регулируется Постановлением КМУ № 1. Оно устанавливает временные коэффициенты для выплат, которые превышают 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (23 610 гривен).

Кто в Украине получает самые большие пенсии?

В то же время сейчас в Украине существует немало пенсионеров, которые ежемесячно получают пенсию в размере более 100 тысяч гривен, передает 24 Канал со ссылкой на oboz.

Читайте также Новые правила бронирования, "зимняя тысяча" и кто потеряет пенсии: что изменится с 1 декабря

В частности список лиц с самой большой пенсией в Украине, как отмечает медиа, сейчас имеет такой вид:

Самая большая пенсия – у бывшего военного прокурора Андрея Саханова (251,1 тысячи гривен).

На втором месте – бывший нардеп, который также был главным военным прокурором – Виктор Чумак. Он ежемесячно получает более 240 тысяч гривен.

Третья строчка рейтинга – экс-генеральный прокурор Михаил Потебенько – 161 тысяча 438 гривен.

Андрей Саханов, например, является бывшим сотрудником Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры. Он имел более 16 лет прокурорского стажа (общая выслуга лет составляла более 22 лет). В частности Саханов вышел на пенсию по выслуге лет в 2010 году и получил пенсию в размере 90% от своей зарплаты.

Как же так получилось, он воспользовался нормами Закона "О прокуратуре". В частности, через несколько лет Андрей Саханов обратился в суд с целью перерасчета пенсии по другому закону.

Вместо 90% зарплаты прокурора он попросил перевести его на пенсию по инвалидности (согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"),

– объяснили в материале.

На втором месте – Виктор Чумак, бывший нардеп и главный военный прокурор. Он через суд добился, чтобы его пенсию увеличили – до 240 тысяч 950 гривен.

На третьем месте находится бывший нардеп и экс-генеральный прокурор Михаил Потебенько. Пенсию ему начислили в размере 161 тысяча 438 гривен.

Его пенсия – 90% от суммы месячной заработной платы, указанной в справке Офиса генерального прокурора от 25.02.2020 №21-78зн, без ограничения максимального размера пенсии и заработной платы с учетом ранее выплаченных сумм,

– уточнили в тексте.

Обратите внимание! Самая большая пенсия (как отмечалось выше, она принадлежит Андрею Саханову) – это только среди 6 тысяч решений. То есть это лидер части решений об отмене ограничения размера пенсий, которую изучили в СМИ. Однако пока это не делает Саханова человека с самой высокой пенсией в Украине.

Напомним, что самые большие пенсии в Украине получат судьи и прокуроры. Об этом ранее писал нардеп Даниил Гетманцев.

Судьи – 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия, условный ТОП-20 замыкает пенсия размером почти 320 тысяч,

– сообщил Гетманцев.

Прокуроры – 219 и 119 тысяч соответственно. Только один народный депутат получает 245,9 тысяч гривен пенсии, остальные в этом списке – от 21,8 до 59,8 тысяч гривен.

В каких странах получат самые большие пенсии?