Дорогое для жизни: какой город возглавил рейтинг
Источник:visitukraine.today
Не секрет, что 2022 год стал одним из самых трудных для многих экономик. Каждая страна ощутила стремительный рост стоимости жизни. В этом списке лидерами стали Нью-Йорк и Сингапур.
По данным исследования Economist Intelligence Unit, первое место по стремительному росту стоимости жизни в 2022 году принадлежит Нью-Йорку. Второе место – Сингапур.
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Рейтинг самых дорогих городов мира
- Нью-Йорк, США;
- Сингапур;
- Тель-Авив, Израиль;
- Гонконг;
- Лос-Анджелес, США;
- Цюрих, Швейцария;
- Женева, Швейцария;
- Сан-Франциско, США;
- Париж, Франция;
- Копенгаген, Дания.
В приведенном рейтинге в среднем за год цены выросли на 8,1%. К примеру, только в Стамбуле, где наблюдался самый высокий уровень инфляции, цены за год выросли на 86%. Весьма высокий уровень был и в США.Обратите внимание, что многие европейские города упали из рейтинга самых дорогих. Все из-за энергетического кризиса и ослабления экономики, ведь стоимость евро за последний год снизилась.
Стоимость жизни в странах
- Проживание семьи в среднем на 1 500 евро – сюда входят страны с умеренными ценами. Такие, как Молдова, Румыния и Чехия.
- Даже 500 евро в месяц – такова цена проживания в одной из самых дешевых стран со средиземноморским климатом Турции. Однако стоимость будет зависеть от региона, то есть, если вы живете за пределами города и подальше туристических мест, тогда все будет стоить дешевле.
- От 1 500 до 1 700 евро ежемесячно – если вы хотите жить в Италии или Испании. Более дорогим обойдется Кипр.
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- От 2 000 евро – месяц проживания в Португалии.
- От 2 000 до 3 000 евро – Франция, Германия и Австрия.
- Самым дорогим станет месяц жизни среди стран Центральной Европы в Швейцарии – более 3 000 евро.
- Если вы хотите жить в северной части Европы, то самой дорогой страной здесь Норвегия – минимум 3 000 евро в месяц.
- А в таких странах как Дания, Швеция, Нидерланды и Финляндия можно рассчитывать в среднем на 2 500 евро в месяц.