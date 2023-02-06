Дорогое для жизни: какой город возглавил рейтинг

Не секрет, что 2022 год стал одним из самых трудных для многих экономик. Каждая страна ощутила стремительный рост стоимости жизни. В этом списке лидерами стали Нью-Йорк и Сингапур.

По данным исследования Economist Intelligence Unit, первое место по стремительному росту стоимости жизни в 2022 году принадлежит Нью-Йорку. Второе место – Сингапур.

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Рейтинг самых дорогих городов мира

Нью-Йорк, США;

Сингапур;

Тель-Авив, Израиль;

Гонконг;

Лос-Анджелес, США;

Цюрих, Швейцария;

Женева, Швейцария;

Сан-Франциско, США;

Париж, Франция;

Копенгаген, Дания.

В приведенном рейтинге в среднем за год цены выросли на 8,1%. К примеру, только в Стамбуле, где наблюдался самый высокий уровень инфляции, цены за год выросли на 86%. Весьма высокий уровень был и в США.

Стоимость жизни в странах

Проживание семьи в среднем на 1 500 евро – сюда входят страны с умеренными ценами. Такие, как Молдова, Румыния и Чехия.

Даже 500 евро в месяц – такова цена проживания в одной из самых дешевых стран со средиземноморским климатом Турции. Однако стоимость будет зависеть от региона, то есть, если вы живете за пределами города и подальше туристических мест, тогда все будет стоить дешевле.

От 1 500 до 1 700 евро ежемесячно – если вы хотите жить в Италии или Испании. Более дорогим обойдется Кипр.

что многие европейские города упали из рейтинга самых дорогих. Все из-за энергетического кризиса и ослабления экономики, ведь стоимость евро за последний год снизилась.

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