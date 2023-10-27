Самые маленькие пенсии в Украине: жители какой области получают меньше 5 тысяч гривен

Средняя пенсия в разных областях Украины может существенно отличаться. Больше всего получают жители Киева, а вот меньше всего на Тернопильщине.

Где самые маленькие пенсии в Украине

Пенсионеры Киева получают в среднем – 7 219 гривен, а в Тернопольской области – 4 041 гриву.

Читайте также Как изменятся соцвыплаты с 1 ноября

Выше средней пенсию по всей Украине получают в таких областях:

Ровненская;

Донецкая;

Луганская;

Днепропетровская;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская.

Именно в этих областях 1,13 миллиона человек получают пенсии в размере более 10 тысяч гривен. На них приходится около 59% средств, выделенных государством на пенсионные выплаты.

Приблизительно 29% всех пенсионеров получают выплаты в размере от 2 до 3 тысяч гривен, тогда как менее 2 тысяч гривен получают почти 64 тысячи граждан.

Где самые большие зарплаты

В ІІІ квартале 2023 года пенсионеров стало меньше на 12 368 человек, то есть теперь их количество – 10 539 968 человек.

В Украине средний размер зарплаты самый большой в Киеве – 20 тысяч гривен, а вот самый маленький в Сумах – 13 500 гривен.

Львов занимает второе место с показателем – 18 500 гривен. Еще на 500 – 1000 гривен получают меньше в таких городах:

Днепр;

Ужгород;

Одесса.

В таких городах, как Винница, Житомир, Кропивницкий, Луцк, Николаев, Полтава, Ровно, Тернополь и Чернигов – средняя зарплата колеблется от 15 до 16 тысяч гривен.

Кроме Сум, самые низкие выплаты получают в Кривом Роге – 14 500 гривен.