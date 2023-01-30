Какие модели генераторов чаще всего покупают и сколько стоит ремонт

Генераторы стали сверхпопулярными среди украинцев в октябре, когда отключения света стали обыденностью из-за атак врагом энергосистемы. С этого момента продажи электрогенераторов всех типов выросли в 3,2 раза.

В декабре спрос на электрогенераторы снизился на 53% по сравнению с ноябрем. Такую информацию 24 Каналу предоставила торговая онлайн-площадка Prom.ua.

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Какие модели самые популярные среди украинцев

К самым популярным моделям, которые покупают украинцы, по версии Prom.ua, относятся:

бензиновый генератор KRAFT-DELE на 3 киловатт со средним чеком в 12,8 тысячи гривен;

на втором месте – генератор Honda на 6,5 киловатта. Средний чек здесь составляет почти 20 тысяч гривен;

на третьем месте расположился 4-х тактный генератор Einbach на 2 – 5,5 тысячи ваттов со средним чеком в 15,4 тысячи гривен.

Также популярны среди покупателей:

бензиновый генератор "HONDA EM6500CXS 3F", на который украинцы в среднем тратят в интернете 17,5 тысячи гривен;

генератор SCHWARZMANA PROFESSIONAL 3 киловатта 1 фаза (220 вольт) со средним чеком почти в 14 тысяч гривен.

Почему генераторы ломаются чаще всего

С покупкой повысился спрос и на ремонт генераторов, согласно со статистикой Kabanchuk.ua. Там также отметили, что запросы на ремонт резко возросли после атаки дронов по Киеву 17 октября. Уже 18 октября объем заказов увеличился в 12 раз по сравнению с предыдущим днем. В ноябре и декабре спрос на данную услугу продолжал повышаться.

Наиболее частая причина ремонта – это протекание карбюратора, нестабильная работа (глохнет) и невозможность его запустить. Мастер сервиса Kabanchuk.ua Денис называет две основные причины выхода из строя генератора.

Первая – перегрузка, когда, например, к 3-киловаттному устройству подключают технику, потребляющую большую мощность.

Вторая – качество самого прибора. Цена на генераторы возросла вместе со спросом на них.

Поэтому, покупая устройство за условно 15 – 20 тысяч гривен, не стоит рассчитывать на его длительную службу. В зависимости от его качества и обслуживания генератора он может проработать от нескольких часов до двух десятков лет.

Какие модели чаще всего несут в ремонт

Чаще украинцы оставляют заявки на ремонт генераторов марок Honda, Hyundai, Konner&Sohnen, Forte, Firman, Kipor, Matari и Weekender. В основном это бензиновые устройства.

Сколько стоит ремонт генератора

Средняя стоимость ремонта колеблется от 300 гривен до 3 300 гривен и зависит от сложности и объема работ.