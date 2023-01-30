Какие модели генераторов чаще всего покупают и сколько стоит ремонт
Генераторы стали сверхпопулярными среди украинцев в октябре, когда отключения света стали обыденностью из-за атак врагом энергосистемы. С этого момента продажи электрогенераторов всех типов выросли в 3,2 раза.
В декабре спрос на электрогенераторы снизился на 53% по сравнению с ноябрем. Такую информацию 24 Каналу предоставила торговая онлайн-площадка Prom.ua.
Интересно Нужно ли официальное разрешение на использование генератора: ответ Гетманцева
Какие модели самые популярные среди украинцев
К самым популярным моделям, которые покупают украинцы, по версии Prom.ua, относятся:
- бензиновый генератор KRAFT-DELE на 3 киловатт со средним чеком в 12,8 тысячи гривен;
- на втором месте – генератор Honda на 6,5 киловатта. Средний чек здесь составляет почти 20 тысяч гривен;
- на третьем месте расположился 4-х тактный генератор Einbach на 2 – 5,5 тысячи ваттов со средним чеком в 15,4 тысячи гривен.
Также популярны среди покупателей:
- бензиновый генератор "HONDA EM6500CXS 3F", на который украинцы в среднем тратят в интернете 17,5 тысячи гривен;
- генератор SCHWARZMANA PROFESSIONAL 3 киловатта 1 фаза (220 вольт) со средним чеком почти в 14 тысяч гривен.
Почему генераторы ломаются чаще всего
Наиболее частая причина ремонта – это протекание карбюратора, нестабильная работа (глохнет) и невозможность его запустить. Мастер сервиса Kabanchuk.ua Денис называет две основные причины выхода из строя генератора.
- Первая – перегрузка, когда, например, к 3-киловаттному устройству подключают технику, потребляющую большую мощность.
- Вторая – качество самого прибора. Цена на генераторы возросла вместе со спросом на них.
Поэтому, покупая устройство за условно 15 – 20 тысяч гривен, не стоит рассчитывать на его длительную службу. В зависимости от его качества и обслуживания генератора он может проработать от нескольких часов до двух десятков лет.
Какие модели чаще всего несут в ремонт
Чаще украинцы оставляют заявки на ремонт генераторов марок Honda, Hyundai, Konner&Sohnen, Forte, Firman, Kipor, Matari и Weekender. В основном это бензиновые устройства.
Сколько стоит ремонт генератора
Средняя стоимость ремонта колеблется от 300 гривен до 3 300 гривен и зависит от сложности и объема работ.Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской области из-за генератора погиб мужчина и его гости. Поэтому при использовании этих устройств необходимо соблюдать правила безопасности.