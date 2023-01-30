В декабре спрос на электрогенераторы снизился на 53% по сравнению с ноябрем. Такую информацию 24 Каналу предоставила торговая онлайн-площадка Prom.ua.

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Какие модели являются самыми популярными среди украинцев

У ТОП-3 самых популярных моделей, которые покупают украинцы, по версии Prom.ua:

Бензиновый генератор KRAFT-DELE на 3 киловатт со средним чеком в 12,8 тысяч гривен.

На втором месте – генератор Honda на 6,5 киловатта. Средний чек здесь составляет почти 20 тысяч гривен.

На третьем месте расположился 4-х тактный генератор Einbach на 2000W – 5500W со средним чеком в 15,4 тысяч гривен.

Также популярны среди покупателей:

бензиновый генератор "HONDA EM6500CXS 3F", на который украинцы в среднем тратят в интернете 17,5 тысячи гривен.

генератор SCHWARZMANA PROFESSIONAL 3 кВт 1 фаза (220 В) со средним чеком почти в 14 тысяч гривен.

Какие проблемы приводят к поломке генераторов

Вместе с покупкой повысился спрос и на ремонт генераторов. Количество созданных задач в этой категории на сервисе Kabanchuk.ua резко возросло после атаки дронов по Киеву 17 октября. Уже 18 октября объем заказов увеличился в 12 раз по сравнению с предыдущим днем. В ноябре и декабре спрос на данную услугу продолжал повышаться.

Наиболее частой причиной для ремонта становится протекание карбюратора, нестабильная работа генератора (глохнет) и невозможность его запустить. Средняя стоимость ремонта колеблется от 300 гривен до 3300 гривен и зависит от сложности и объема работ.

Мастер сервиса Kabanchuk.ua Денис называет две основные причины выхода из строя генератора. Первая – перегрузка, когда, например, к 3-киловаттному устройству подключают технику, потребляющую большую мощность. Вторая – качество самого прибора. Цена на генераторы возросла вместе со спросом на них.

Поэтому, покупая устройство за условно 15 – 20 тысяч гривен, не стоит рассчитывать на его длительную службу. В зависимости от качества и присмотра за генератором, он может проработать от нескольких часов до двух десятков лет.

Какие модели чаще всего несут к ремонту

Чаще украинцы оставляют заявки на ремонт генераторов марок Honda, Hyundai, Konner&Sohnen, Forte, Firman, Kipor, Matari и Weekender. В основном это бензиновые устройства.

Напомним, ранее мы сообщали, что н а в Киевской области из-за генератора погиб мужчина и его гости. Поэтому при использовании этих устройств необходимо соблюдать правила безопасности.