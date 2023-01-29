Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил эфире телемарафона, что предпринимателям не нужно собирать документы или оформлять соответствующие разрешения при использовании генератора в качестве источников электроэнергии, информирует 24 Канал.
К теме Все по правилам: в Киеве жители многоэтажки оригинально решили проблему со светом
Нужны ли украинцам разрешения на использование генератора
Все разрешения, которые необходимы для того, чтобы установить генератор мощностью до 5 мегаватт, на сегодняшний день отменены, их нет. И по хранению топлива до 2 тонн мы тоже сделали это абсолютно безлицензионно и абсолютно без каких-либо документов,
– объяснил нардеп.
По его словам, экологический налог с таких источников загрязнения также не нужно оплачивать.
Даниил Гетманцев также отметил, что:
- штрафов для предпринимателей за использование генераторов тоже нет;
- бизнес могут оштрафовать только тогда, когда его ведут незаконно, то есть без регистрации и уплаты налогов.
Как правильно выбрать генератор для дома
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, на что стоит обратить внимание, чтобы правильно выбрать генератор для дома. В частности, следует обратить внимание на:
Мощность
Генератора мощностью в 3 киловатта хватит для того, чтобы одновременно работали бытовые приборы: холодильник, утюг, электрочайник и тому подобное.
Если же купить генератор мощностью 5 киловатт, то можно дополнительно включить телевизор, компьютер или приготовить пищу на электроплите. Более мощные – необходимы для питания больших домов или коммерческих помещений.
Вид
Наиболее популярны дизельные или бензиновые генераторы. Последние не очень шумные и не дорогие, но не могут работать долгое время. Также из-за того, что бензин дорог, каждый киловатт получается относительно дорого.
Дизельные в свою очередь хорошо переносят большие нагрузки, менее затратны и имеют высокий уровень шума. Однако стоят дороже бензиновых.
Фазы
Есть однофазный на 220 вольт и трехфазный на 380 вольт. К первому можно подключать обычные приборы, потребляющие 220 вольт, ко второму – промышленное оборудование.
Тип запуска
Есть ручной, электрический, дистанционный или автоматический запуск. Ручной – самый распространенный в генераторах с мощностью до 5 киловатт, он запускается дёрганьем за шнур.
Электрические генераторы запускаются ключом зажигания, дистанционные – с помощью пульта. Автоматические запускаются самостоятельно, как только исчезает свет в здании.