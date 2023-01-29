Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заявив у ефірі телемарафону, що підприємцям не треба збирати документи чи оформлювати відповідні дозволи при використанні генератора як джерела електроенергії, інформує 24 Канал.

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Чи потрібні українцям дозволи на використання генератора

Всі дозволи, які необхідні для того, аби встановити генератор потужністю до 5 мегават, на сьогодні скасовані, їх немає. І щодо зберігання палива до 2 тонн ми теж зробили це абсолютно безліцензовано й абсолютно без будь-яких документів,

– пояснив нардеп.

За його словами, екологічного податку з таких джерел забруднення також не потрібно оплачувати.

Данило Гетьманцев також наголосив, що:

штрафів для підприємців за використання генераторів також немає;

бізнес можуть оштрафувати тільки тоді, коли його ведуть незаконно, тобто без реєстрації та сплати податків.

Як правильно обрати генератор для дому

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, на що варто звернути увагу, щоб правильно вибрати генератор для дому. Зокрема, варто звернути увагу на:

Потужність

Генератора потужністю в 3 кіловати вистачить того, щоб одночасно працювали побутові прилади: холодильник, праска, електрочайник тощо.

Якщо ж купити генератор потужністю 5 кіловатів, то можна ще додатково увімкнути телевізор, комп'ютер або приготувати їжу на електроплиті. Більш потужні – потрібні для живлення великих будинків чи комерційних приміщень.

Вид

Найбільш популярні дизельні чи бензинові генератори. Останні не дуже шумні та не дорогі, проте не можуть працювати довгий час. Також через те, що бензин дорогий, кожен кіловат виходить відносно дорого.

Дизельні своєю чергою добре переносять великі навантаження, менш затратні та мають високий рівень шуму. Однак коштують дорожче від бензинових.

Фази

Є однофазний на 220 вольт та трифазний на 380 вольт. До першого можна підключати звичайні прилади, які споживають 220 вольт, до другого – промислове обладнання.

Тип запуску

Є ручний, електричний, дистанційний або автоматичний пуск. Ручний – найпоширеніший у генераторах з потужністю до 5 кіловат, він запускається смиканням за шнур.

Електричні генератори запускаються ключем запалювання, дистанційні – з допомогою пульта. Автоматичні запускаються самостійно, як тільки зникає світло в будівлі.

Зверніть увагу! У Мінреінтеграції дали пораду, як правильно вибрати потужність генератора. Зокрема, спочатку потрібно визначитись, що ви будете вмикати. Потім до цієї сумарної потужності додати 20 – 30%.