У грудні ж попит на електрогенератори знизився на 53% у порівнянні з листопадом. Таку інформацію 24 Каналу надав торговельний онлайн-майданчик Prom.ua.

Цікаво Чи потрібен офіційний дозвіл на використання генератора: відповідь Гетманцева

Які моделі є найпопулярнішими серед українців

У ТОП-3 найпопулярніших моделей, які купують українці, за версією Prom.ua:

Бензиновий генератор KRAFT-DELE на 3 кіловати з середнім чеком у 12,8 тисячі гривень.

На другому місці – генератор Honda на 6,5 кіловата. Середній чек тут дорівнює майже 20 тисяч гривень.

На третьому місці розташувався 4-х тактний генератор Einbach на 2000W – 5500W з середнім чеком у 15,4 тисячі гривень.

Також користуються популярністю серед покупців:

бензиновий генератор "HONDA EM6500CXS 3F", на який українці в середньому витрачають в інтернеті 17,5 тисяч гривень.

генератор SCHWARZMANA PROFESSIONAL 3 кВт 1 фаза (220 В) з середнім чеком у майже 14 тисяч гривень.

Які проблеми спричиняють поламання генераторів

Разом з купівлею, підвищився попит і на ремонт генераторів. Кількість створених завдань у цій категорії на сервісі Kabanchuk.ua різко зросла після атаки дронів по Києву 17 жовтня. Уже 18 жовтня об’єм замовлень збільшився у 12 разів, порівняно з попереднім днем. У листопаді та грудні попит на дану послугу продовжував підвищуватися.

Найчастішою причиною для ремонту стає протікання карбюратора, нестабільна робота генератора (глохне) та неможливість його запустити. Середня вартість ремонту коливається від 300 гривень до 3 300 гривень та залежить від складності й обсягу робіт.

Майстер сервісу Kabanchuk.ua Денис називає дві основні причини виходу генератора з ладу. Перша – перенавантаження, коли, наприклад, до 3-кіловатного пристрою підключають техніку, що споживає більшу потужність. Друга – якість самого приладу. Вартість на генератори зросла разом із попитом на них.

Тому, купуючи пристрій за, умовно, 15 – 20 тисяч гривень, не варто розраховувати на його тривалу службу. Залежно від якості й догляну за генератором, він може пропрацювати від декількох годин до двох десятків років.

Які моделі найчастіше несуть до ремонту

Найчастіше українці залишають заявки на ремонт генераторів марок Honda, Hyundai, Konner&Sohnen, Forte, Firman, Kipor, Matari та Weekender. Здебільшого це бензинові пристрої.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Київщині через генератор загинув чоловік і його гості. Тому при використанні цих пристроїв необхідно дотримуватись правил безпеки.