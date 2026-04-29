Самый большой должник МВФ: какая страна является лидером списка и какое место занимает Украина

Сейчас более 80 стран сейчас имеют долги перед Международным валютным фондом. В частности африканские государства составляют наибольшее количество заемщиков. Хотя они обычно получают меньшие кредиты.

Какая страна является крупнейшим должником МВФ?

В то же время Аргентина должна МВФ более 60 миллиардов, что значительно больше, чем любая другая страна, о чем сообщает Visualcapitalist.com.

По состоянию на сейчас десятки стран полагаются на финансирование МВФ из-за экономического давления и проблем с государственными финансами. Займы фонда распространены по всему миру.

Но несколько стран имеют непропорционально большие долги. Аргентина в апреле 2026 года существенно опережает другие государства. Она не просто крупнейшим заемщиком МВФ. Государство фактически находится в отдельной категории.

Обратите внимание! Ее долг превышает 60 миллиардов долларов, что почти в четыре раза больше, чем у следующей страны в рейтинге.

Такой объем долга является следствием многолетних инфляционных кризисов, валютной нестабильности и многочисленных программ МВФ, к которым Аргентина обращалась в течение десятилетий,

– объяснили в тексте.

Среди следующих крупнейших должников:

Украина;

Египет;

Пакистан.

В частности Украина задолжала 15,481 миллиарда долларов.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о прогрессе в сотрудничестве с Международным валютным фондом по кредитной программе на 8 миллиардов долларов. Она также сказала, что миссия МВФ прибудет в Киев в мае. Об этом писали в Reuters.

По ее словам, фонд понимает, что Украине в отдельных случаях нужна большая гибкость. Поэтому МВФ готов это поддерживать.

Еще в феврале Международный валютный фонд смягчил часть условий программы, потому что ситуация значительно ухудшилась из-за постоянных российских атак. Этой зимой они серьезно повредили энергетическую инфраструктуру Украины.

Интересно! Свириденко добавила, что после двух дней непрерывных встреч в Вашингтоне она почувствовала обновленную поддержку Украины. Политик отметила, что атмосфера была более конструктивной, чем во время предыдущих контактов.

Что известно о МВФ и ситуации по Украине?

Напомним, что Международный валютный фонд одобрил новую программу для Украины еще в феврале. Об этом в частности сообщала Юлия Свириденко. Речь идет о 8,1 миллиарда долларов. Программа рассчитана на 4 года.

В то же время МВФ уже предупреждал Украину относительно государственного долга. Дело в том, что "предельная" цифра для стабильности страны это 68%. Но если не принять меры, то в 2027 году показатель вырастет до 137% ВВП. Прогнозируется, что уже на конец 2026 года госдолг Украины достигнет 122,6% валового внутреннего продукта.