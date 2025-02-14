14 февраля, 12:45
Курс злотого бьет собственные рекорды: валюта достигла новой пиковой отметки
Сегодня курс злотого демонстрирует рекордные показатели, достигнув новой пиковой отметки в обмене. Сколько стоит купить и обменять злотый перед выходными, читайте далее.
Официальный курс злотого в Украине
По состоянию на утро 14 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,41 гривны (+2 копейки против 13 февраля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злотого в банках и обменниках.
- Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,05 гривны (без изменений) и продажа – 10,70 гривны (без изменений).
- В то же время обменники покупают злотые по 10,38 гривны (+3 копейки), а продают – уже по 10,50 гривны (+1 копейка).
Сколько стоят 100 злотых сегодня
- Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 041 гривну. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 050 гривен в обменниках и 1 070 гривен в банках.
- В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 038 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 005 гривен.
Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.