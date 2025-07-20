Удар по карману Кремля: в "Роснефти" возмущены санкциями ЕС против завода в Индии

В "Роснефти" пожаловались на новые санкции ЕС против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy. Российская компания, которая владеет 49,13% этого предприятия, считает ограничения "неоправданными и незаконными".

Что говорят в "Роснефти" о санкциях?

Возмущение "Роснефти" вызвал 18-й пакет санкций против России, который принял Евросоюз, в частности ограничения в отношении энергетического сектора. Пытаясь сократить доходы Кремля от продажи нефти в Индию, ЕС ввел санкции против Nayara Energy, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В заявлении, опубликованном на официальном сайте, "Роснефть" уверяет, что Nayara Energy платит все налоги в Индии.

Никаких дивидендов акционеры Nayara Energy не получали. Вся накопленная прибыль использовалась исключительно на развитие нефтеперерабатывающего завода, нефтехимического производства и сети автозаправочных станций в Индии,

– говорится в сообщении.

В российской компании также добавили, что ожидают мер от Nayara Energy в защиту "интересов своих акционеров и потребителей".

Стоит знать! Представитель индийского МИД Рандгир Джайсвал уже заявил, что страна "не будет признавать никаких односторонних санкций". В "Роснефти" тем временем отметили, что правительства России и Индии поддержат меры Nayara Energy в ответ на новые санкции ЕС.

Кто владеет Nayara Energy?

Сейчас индийской Nayara Energy, кроме "Роснефти", владеет инвестиционный консорциум SPV Kesani Enterprises Co. Также часть акций принадлежит розничным инвесторам.

Компания эксплуатирует нефтеперерабатывающий завод, мощность которого достигает 400 тысяч баррелей в сутки.

Также она владеет почти 7 тысячами АЗС по всей Индии.

А рядом с НПЗ Nayara продолжается строительство интегрированного нефтехимического завода.

После введения санкций, по данным индийских СМИ, руководство "Роснефти" задумалось о том, чтобы выйти из этого бизнеса, поскольку ограничения не дают возможность россиянам репатриировать доходы от НПЗ.

Важно! По данным издания, "Роснефть" уже даже провела переговоры с компанией Reliance Industries Ltd. о возможной продаже доли в Nayara Energy. Однако сделка может сорваться, поскольку из-за этого бизнес Reliance в Европе может оказаться под угрозой.