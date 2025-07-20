Удар по карману Кремля: в "Роснефти" возмущены санкциями ЕС против завода в Индии
- ЕС ввел новый пакет санкций, в частности против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, 49,13% которого принадлежит "Роснефти", что вызвало возмущение российской компании.
- "Роснефть" утверждает, что Nayara Energy платит все налоги в Индии, а накопленная прибыль используется на развитие завода и сети АЗС, без выплаты дивидендов акционерам.
В "Роснефти" пожаловались на новые санкции ЕС против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy. Российская компания, которая владеет 49,13% этого предприятия, считает ограничения "неоправданными и незаконными".
Что говорят в "Роснефти" о санкциях?
Возмущение "Роснефти" вызвал 18-й пакет санкций против России, который принял Евросоюз, в частности ограничения в отношении энергетического сектора. Пытаясь сократить доходы Кремля от продажи нефти в Индию, ЕС ввел санкции против Nayara Energy, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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В заявлении, опубликованном на официальном сайте, "Роснефть" уверяет, что Nayara Energy платит все налоги в Индии.
Никаких дивидендов акционеры Nayara Energy не получали. Вся накопленная прибыль использовалась исключительно на развитие нефтеперерабатывающего завода, нефтехимического производства и сети автозаправочных станций в Индии,
– говорится в сообщении.
В российской компании также добавили, что ожидают мер от Nayara Energy в защиту "интересов своих акционеров и потребителей".
Стоит знать! Представитель индийского МИД Рандгир Джайсвал уже заявил, что страна "не будет признавать никаких односторонних санкций". В "Роснефти" тем временем отметили, что правительства России и Индии поддержат меры Nayara Energy в ответ на новые санкции ЕС.
Кто владеет Nayara Energy?
Сейчас индийской Nayara Energy, кроме "Роснефти", владеет инвестиционный консорциум SPV Kesani Enterprises Co. Также часть акций принадлежит розничным инвесторам.
- Компания эксплуатирует нефтеперерабатывающий завод, мощность которого достигает 400 тысяч баррелей в сутки.
- Также она владеет почти 7 тысячами АЗС по всей Индии.
- А рядом с НПЗ Nayara продолжается строительство интегрированного нефтехимического завода.
После введения санкций, по данным индийских СМИ, руководство "Роснефти" задумалось о том, чтобы выйти из этого бизнеса, поскольку ограничения не дают возможность россиянам репатриировать доходы от НПЗ.
Важно! По данным издания, "Роснефть" уже даже провела переговоры с компанией Reliance Industries Ltd. о возможной продаже доли в Nayara Energy. Однако сделка может сорваться, поскольку из-за этого бизнес Reliance в Европе может оказаться под угрозой.