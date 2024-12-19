Санкции ЕС против компаний Китая из-за помощи России: в Пекине отреагировали

К последнему, пятнадцатому пакету санкций против России, Евросоюз добавил китайских физических и юридических лиц. Это вызвало негативную реакцию Пекина.

Какова реакция Китая на решение ЕС

Так Китай выражает сожаление и решительно выступает против такого решения Европейского союза, пишет 24 канал со ссылкой на China Daily.

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Отмечается, что Евросоюз не прислушался к неоднократным возражениям и заявлениям Китая. В частности представитель Министерства торговли страны сказал, что Пекин всегда выступал против односторонних санкций. Он отметил, что они не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

Заметьте! Кроме того, представитель Министерства торговли Китая заявил, что действия Европы противоречат консенсусу, достигнутом китайскими и европейскими лидерами. В то же время он отметил негативное влияние этого решения на экономические и торговые отношения между Китаем и Евросоюзом.

Что еще заявили в Китае относительно ограничений

Так Пекин призывает Европу действовать в соответствии с поддержкой всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Евросоюзом и обеспечения стабильности глобальных промышленных и логистических цепей. Поэтому страна требует от Европы немедленно прекратить ошибочную практику внесения китайских компаний в "черные списки" и прекратить наносить ущерб законным интересам китайских предприятий.

Важно! Отмечается, что Китай будет принимать необходимые меры. Как пояснил представитель, это необходимо для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий.