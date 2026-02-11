"Европейская жизнь" российских богачей под ударом: новый сигнал элите Путина от ЕС
- Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России, включающий ограничения в энергетике, торговле и финансовых услугах, а также, вероятно, персональные – против 30 человек.
- Ограничения включают запрет на морские перевозки российской сырой нефти, использование криптовалютных платформ и активацию инструмента для борьбы с обходом санкций.
Еврокомиссия представила новый 20-й пакет санкций против России, куда вошли ограничения для энергетики, торговли и финансовых услуг страны-агрессора. Под санкционное давление могут попасть и представители российских элит: от военных и бизнесменов до деятелей культуры и спорта.
По кому могут ударить персональные санкции ЕС?
Наложение ЕС новых санкций на российских чиновников и их родственников усложнит им пребывание в Европе и должно подтолкнуть к противостоянию путинскому режиму. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.
В официальном заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по 20-му пакету санкций данные о персональных ограничениях не указаны. Однако по сообщению расследовательского проекта "Система" со ссылкой на проект документа, в нем будет фигурировать 30 человек.
Им будет сложнее нормально жить в Европе. А мы понимаем, что бы там Россия не говорила, российская элита евроориентирована. Она не ориентируется на другие континенты, разве, возможно, США. Обычно это Европа, и отдыхать любят там. Поэтому эти ограничения очень сильно ударят и в очередной раз подталкивают российскую элиту к тому, чтобы решать кардинально ту ситуацию, в которую их руководство их загнало.
По данным журналистов-расследователей, в санкционный список могут попасть:
Военные
- начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко, которые находятся под санкциями Великобритании;
- директор особой экономической зоны "Алабуга" Тимур Шагивалеев, на территории которой работает несколько предприятий по производству "Шахедов";
- гендиректор конструктора концерна "Калашников" Владимир Лепин;
Деятели культуры и спорта
- рэпер Тимати (Тимур Юнусов), которого ЕС обвиняет в распространении российской пропаганды;
- заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин, который среди прочего, по мнению ЕС, занимается деятельностью департаментов, участвующих в изъятии украинского культурного наследия;
- директор Эрмитажа Михаил Пиотровский;
- экономист, бывший заместитель председателя правительства России и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович;
- президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили;
- президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков;
- российский боксер Федор Чудинов.
Бизнесмены
- бывший сенатор и миллиардер из строительной отрасли Андрей Молчанов;
- Илья Щербович, которого связывали с соратником Путина и главой "Роснефти" Игорем Сечиным;
- Владимир Аветисян, который входил в команду политика Анатолия Чубайса.
Под санкции также могут попасть топ-менеджеры дочерних предприятий "Ростеха". Речь идет об "Объединенной приборостроительной корпорации", холдинг СИБЕР и "Технодинамике".
Что известно о 20-м пакете санкций против России?
- Новый пакет санкций против России содержит полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти, что должно дополнительно сократить ее энергетические доходы, а также усложнить поиск покупателей.
- В санкционный список добавляют еще 43 судна теневого флота, поэтому их общее количество достигнет 640. Также для России усложнят приобретение танкеров и их техническое обслуживание. Под новые запреты попадут и ледоколы для перевозки сжиженного природного газа.
- Для дальнейшего ограничения банковской системы России, в список внесли еще 20 ее региональных банков. Также меры будут принимать против криптовалют, компаний, что ими торгуют, и платформ, позволяющих торговлю.
- ЕС усилит ограничения на экспорт в Россию от резины до тракторов и услуг кибербезопасности. В пакет санкций включены новые запреты на импорт металлов, химикатов и критически важных минералов.
- Также впервые ЕС активирует инструмент борьбы с обходом санкций, запретив экспорт любых машин с числовым программным управлением и радиостанций в юрисдикции с высоким риском того, что их повторно экспортируют в Россию.