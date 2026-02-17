Опять за свое: одна страна задерживает 20–й пакет санкций против России

Согласование 20-го пакета санкций Евросоюза против России выходит на финишную прямую. В Брюсселе стремятся ввести ограничения до конца февраля, однако сталкиваются с преградами.

Когда хотят принять санкции?

По словам дипломатов, окончательное соглашение по санкциям ожидают после завершения еще двух встреч европейских послов, которые проведут в формате комитета Coreper II, пишет Politico.

Сейчас 20-й пакет санкций активно продвигает главный дипломат ЕС Кая Каллас. Она давит на представителей европейских столиц, чтобы ограничения были готовы к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, то есть к 24 февраля.

Источники отмечают, что такие сжатые сроки, вероятно, заставят послов ЕС еще раз собраться для обсуждения санкций в среду и пятницу.

В то же время Каллас стремится скоординировать европейские меры с Великобританиейю, чтобы эффект от санкций был максимальным.

Цель – согласовать санкции против российского "теневого флота" и ввести запрет на морские услуги для судов, перевозящих российскую нефть и газ,

Стоит знать! Coreper II, который должен окончательно утвердить 20-й пакет санкций, – это Комитет постоянных представителей правительств стран ЕС. Это площадка, где послы стран Евросоюза среди других вопросов также "дошлифовывают" санкционные пакеты против России.

Кто может затормозить санкции?

В рамках подготовки 20-го пакета ограничений в понедельник, 16 января, европейские послы ознакомились с отчетом спецпосланника ЕС по вопросам санкций Дэвида О'Салливана.

Он сейчас, в частности, работает с третьими странами по санкциям. Политик пытается закрыть последние лазейки, которые позволяют Москве обходить ограничения и поставлять нефть морем.

Однако дипломаты сообщили, что вдруг преградой на пути к принятию 20-го санкционного пакета стала Венгрия .

. Будапешт требует, чтобы из будущих списков исключили высокопоставленных спортивных функционеров России. Это, по словам источников, может затормозить принятие всего пакета ограничений.

Важно! Ранее палки в колеса новым санкциям ЕС против России ставили Греция и Мальта. Дело в том, что Еврокомиссия предложила полный запрет морских услуг для транспортировки российской нефти вместо привычного ценового "потолка" на нее. Однако эти две страны выступили против такого шага, пишет Bloomberg.

Что ЕС готовит в 20-м пакете санкций?