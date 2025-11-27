Новый пакет санкций против России: когда ЕС рассмотрит новые ограничения против агрессора

Европейский Союз может принять решение об очередном двадцатом пакете санкций против России уже вскоре. Их могут принять после новогодних праздников.

Когда ожидать новый пакет санкций от Евросоюза?

Сейчас новый пакет ограничений не является приоритетом, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что касается вердикта по 20-му пакету санкций, направленных против России, то он не ожидается до праздников,

– говорится в материале.

Еще один источник издания сообщил, что Еврокомиссия начнет обсуждение идей относительно новых санкций в январе.

Обратите внимание! Politico пишет, что "неформальное обсуждение" по новому пакету санкций ведется, однако это "стандартная рутинная работа". И по состоянию на сейчас ничего не дошло до уровня постпредов стран ЕС.

В частности Швеция призывает Европу двигаться в вопросе следующего пакета санкций. Об этом написали в The Guardian.

Поскольку Россия не изменила свою позицию, ее не изменили ни Швеция, ни ЕС. Наша позиция остается такой: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут меняться силой,

– заявила министр министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Мария Мальмер отметила:

не может быть ограничений в отношении Вооруженных сил Украины, которые бы провоцировали дальнейшую российскую агрессию; не может быть никаких ограничений относительно полного суверенного права украинского народа выбирать собственный путь, включая путь к членству в ЕС

Согласно ее словам, российская агрессия продолжается, в Швеции есть четкий двухуровневый план: укреплять Украину и ослаблять Россию. Министр подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку.

Заметьте! Она также очертила "красные линии" Швеции по любому мирному соглашению в Украине. Мария Мальмер сказала, что Швеция никогда не будет "вознаграждать агрессию" и признавать "незаконную аннексию Крыма или любой другой части территории Украины" Россией.

Что известно о санкциях против России?