Новий пакет санкцій проти Росії: коли ЄС розгляне нові обмеження проти агресора

Європейський Союз може прийняти рішення про черговий двадцятий пакет санкцій проти Росії вже незабаром. Їх можуть прийняти після новорічних свят.

Коли очікувати новий пакет санкцій від Євросоюзу?

Наразі новий пакет обмежень не є пріоритетом, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Читайте також Санкційний тиск зростає: Румунія запровадить спецконтроль над російськими компаніями

Що стосується вердикту щодо 20-го пакету санкцій, спрямованих проти Росії, то він не очікується до свят,

– йдеться у матеріалі.

Ще одне джерело видання повідомило, що Єврокомісія розпочне обговорення ідей щодо нових санкцій у січні.

Зверніть увагу! Politico пише, що "неформальне обговорення" щодо нового пакета санкцій ведеться, проте це "стандартна рутинна робота". І станом на зараз нічого не дійшло до рівня постпредів країн ЄС.

Зокрема Швеція закликає Європу рухатися у питанні наступного пакета санкцій. Про це написали у The Guardian.

Оскільки Росія не змінила свою позицію, її не змінили ні Швеція, ні ЄС. Наша позиція залишається такою: для досягнення справедливого й тривалого миру кордони не можуть змінюватися силою,

– заявила міністерка міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Марія Мальмер зазначила:

не може бути обмежень щодо Збройних сил України, які б провокували подальшу російську агресію; не може бути жодних обмежень щодо повного суверенного права українського народу обирати власний шлях, включно зі шляхом до членства в ЄС

Згідно з її слів, російська агресія триває, у Швеції є чіткий дворівневий план: зміцнювати Україну і послаблювати Росію. Міністерка наголосила, що Україна може розраховувати на підтримку.

Зауважте! Вона також окреслила "червоні лінії" Швеції щодо будь-якої мирної угоди в Україні. Марія Мальмер сказала, що Швеція ніколи не буде "винагороджувати агресію" і визнавати "незаконну анексію Криму або будь-якої іншої частини території України" Росією.

Що відомо про санкції проти Росії?