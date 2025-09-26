Сербская нефтяная компания NIS частично принадлежит российскому "Газпрому". Введение санкций против них откладывали, однако теперь решили ввести.

Почему на нефтяную компанию Сербии накладывают санкции?

Ограничения США будут действовать с 1 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Их ввели против сербской нефтяной компании NIS (NIIS.BEL, которая эксплуатирует единственный нефтеперерабатывающий завод в балканской стране. Это решили сделать потому, что российский "Газпром нефть" владеет владеет 44,9% акций компании.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сначала ввело санкции против российского нефтяного сектора 10 января и дало "Газпром нефти" 45 дней, чтобы выйти из собственности NIS. С тех пор США шесть раз откладывали санкции, последний раз в августе до 26 сентября.

А 26 февраля "Газпром нефти" передала "Газпрому" долю около 5,15% акций NIS, пытаясь избежать санкций, однако это не помогло.

С 1 октября против NIS будут введены санкции. Поскольку банкам не позволят работать с NIS, возникнут трудности с выплатой зарплат и всем остальным. Но давайте подождем 1 октября, возможно, произойдет чудо,

– заявил СМИ президент Сербии Вучич.

Завод в Панчево имеет годовую мощность 4,8 миллиона тонн и покрывает большинство потребностей балканской страны, а санкции могут поставить под угрозу поставки сырой нефти через хорватскую нефтегазовую компанию Janaf.

Как Сербия ищет новые пути для поставок нефти из России?

Венгрия и Сербия планируют построить нефтепровод для поставок российской нефти до конца 2027 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на APA.

По словам Сийярто, проект будет охватывать строительство участка трубопровода длиной от 180 до 190 километров только на территории Венгрии. И после его завершения нефтепровод обеспечит поставки российской нефти в Сербию и регион.

В целом длина нового нефтепровода составит более 300 километров. Он будет соединять город Новый Сад в Сербии с приемной станцией российского трубопровода "Дружба", которая находится в венгерском Сазхаломбатте.

Что известно о санкциях против России?