Зеленский подписал указ о санкциях: кто вошел в список: кто вошел в список

Президент Украины подписал указ о применении санкций. Они касаются как физических, так и юридических лиц.

Новые санкции Зеленского Сакции ввели 10 июня, сообщает 24 Канал со ссылкой на Указ Президента Украины. Смотрите также Сколько еще Украина способна противостоять России: Зеленский ответил В списке, в частности, фигурирует федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.