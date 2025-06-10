10 июня, 16:53
Зеленский подписал указ о санкциях: кто вошел в список: кто вошел в список
Президент Украины подписал указ о применении санкций. Они касаются как физических, так и юридических лиц.
Новые санкции Зеленского
Сакции ввели 10 июня, сообщает 24 Канал со ссылкой на Указ Президента Украины.
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В списке, в частности, фигурирует федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.