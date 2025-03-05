Доходы России от нефти и газа сокращаются из-за санкций

Ужесточение санкций США в отношении российской нефти заставило компании продавать сырье со значительными скидками. Это существенно ударило по доходам российского бюджета.

Нефтегазовые доходы России падают

В феврале 2025 года нефтегазовые налоговые поступления составили 771,3 миллиарда рублей, что эквивалентно 8,5 миллиардам долларов, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В общем бюджет недополучил 156 миллиардов рублей (1,7 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 18 миллиардов рублей (200 миллионов долларов) по сравнению с январем 2025-го.

Заметьте! Главная причина сокращения нефтегазовых поступлений – снижение стоимости российской нефти. В конце февраля сорт Urals стоил около 58 долларов за баррель, хотя в бюджете закладывалась цена 69,7 доллара.

При этом рублевая цена нефти, которая является критически важным показателем для наполнения бюджета, упала до 5 740 рублей (63 доллара) за баррель, что стало наименьшим значением с июля 2023 года.

Как сокращение доходов ударит по экономике

По словам заместителя министра финансов России Владимира Колычева, из-за этого бюджет может потерять до 1% ВВП, что эквивалентно 2 триллионам рублей (22 миллиарда долларов). Это ставит под угрозу планы Кремля сократить дефицит бюджета до 1,17 триллиона рублей (13 миллиардов долларов) в 2025 году.

Интересно! В прошлом году налоговые поступления от нефтегазового сектора составили 11,13 триллиона рублей (123 миллиарда долларов). Это 26% больше, чем в 2023 году, но все же ниже запланированных 11,5 триллиона рублей (127 миллиардов долларов).