Против диктатуры Лукашенко: какие ограничения ввели США и Канада

Как сообщили на сайте Министерства финансов США в понедельник, 15 апреля, против Республики Беларусь введены новые санкции. Речь идет об ограничениях США и Канада для отдельных физических и юридических лиц, которые поддерживают режим диктатора Александра Лукашенко.

На какие компании США наложили санкции

Против 12 юридических и 10 физических лиц были введены ограничения. Речь идет о белорусских государственных предприятиях, а также китайской компании и ее работников, которые помогают режиму в Минске закупать оборудование в США.

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Кроме того, введены санкции против 5 юридических и 5 физических лиц, которые торгуют оружием в глобальной сети и ведут бизнес с определенной США белорусской оборонной компанией.

ОАО "Станкогомель"

Это машиностроительное государственное предприятие, расположено в Гомеле, Беларусь. "Станкогомель" регулярно сотрудничает с различными отраслями белорусской и российской промышленности. В соответствии с указом президента США от августа 2021 года компания принадлежит или контролируется правительством Беларуси.

ОАО "АГАТ-Системы управления"

Это управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" (АГАТ). Это предприятие продает системы управления для Вооруженных сил Беларуси.

Это одно из крупнейших предприятий Государственного управления военной промышленности Республики Беларусь.

Кроме того, "АГАТ" управляет еще 4 другими предприятиями, расположенных в Беларуси. Это АО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин" (НИИЭВМ), АО "Техника связи", АО "АГАТ-Система" и ООО "ИнноТех Солюшнс".

АО "НИИЭВМ" – это разработчик и производитель компьютерной техники двойного назначения. Предприятие специализируется на модернизации и ремонте систем вооружения, военной и специальной техники: радиотехническими средствами противовоздушной обороны, зенитными ракетными комплексами, мобильными системами электромагнитной борьбы, разведки управления, системами радиопомех. АО "Техника связи" – сосредоточено на производстве современного оборудования радиосвязи и телекоммуникаций. ОАО "АГАТ-Система" – создание и развитие средств специальной радиосвязи и проводной связи на белорусском рынке. ООО "ИнноТех Солюшнс" – компания разрабатывает программное обеспечение. Имеет специальное разрешение Правительства Украины на техническую и/или криптографическую защиту информации.

Ограничения от Канады

Новые санкции против Беларуси, кроме США, ввела еще и Канада. Ограничения объявлены против 21 физического лица. Все из-за систематических злоупотреблений режима Лукашенко и дальнейших преследований белорусов.

Санкции касаются нынешних и бывших высокопоставленных, в частности против сотрудников сил безопасности, прокуроров, представителей судебной системы и администрации исправительных и "воспитательных" колоний в Беларуси.

Напоминаем, что после нелегитимных выборов президента в Беларуси в 2020 году, власти страны начали масштабные репрессии против активистов и журналистов. Таким образом, было арестовано более 35 тысяч человек, а независимые СМИ и неправительственные организации были закрыты.