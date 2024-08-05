Давние сторонники Лукашенко в центре внимания: ЕС расширил санкции
Источник:Европейский Совет
Совет ЕС принял решение о наложении санкций на 28 человек. Эти люди причастны к продолжающимся репрессиям и нарушениям прав человека в Беларуси.
Санкции против лиц из Беларуси
В частности санкции ввели против двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБАЗиК) Министерства внутренних дел Беларуси.
Читайте также Мосбиржа решила не обнародовать данные по объемам торгов валютойНапомним! Этот орган до сих пор отвечает за политические преследования, произвольные аресты и жестокое обращение с активистами.
Также в список подсанкционных лиц внесли прокуроров и судей, которые выносили политически мотивированные приговоры, особенно в отношении протестующих против фальсификации президентских выборов 2020 года. Еще санкции наложили на руководителей исправительных учреждений.
В список дополнительно вошли:
- генеральный директор БелТА Ирина Акулович;
- ведущий программы "Сенат" на канале СТВ и председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский;
- бывший руководитель пресс-службы Лукашенко Дмитрий Жук.
Эти лица активно распространяли фейки и дезинформацию, пропагандировали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу.Обратите внимание! Сейчас санкции в отношении Беларуси распространяются на 261 физическое и 37 юридических лиц. Речь идет о замораживании активов и запрете на поездки.