Удар по режиму и теневым схемам: США снова расширяют санкции

США усиливают давление на власти Ирана на фоне подавления массовых протестов в стране. Новые ограничения Вашингтона коснулись представителей силовых структур и финансовых институтов.

Какие санкции ввели США?

Министерство финансов США (OFAC) расширило санкционный список, добавив в него организаторов жестокого подавления мирных протестов в Иране, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение ведомства.

Смотрите также Санкции против венесуэльской нефти: какое важное заявление сделал министр финансов США

Также новые ограничения США теневых банковских сетей, которые позволяют чиновникам Ирана зарабатывать на использовании природных ресурсов страны.

Соединенные Штаты решительно поддерживают иранский народ в его стремлении к свободе и справедливости. Министерство использует все доступные инструменты, чтобы нацелить тех, кто стоит за тираническим нарушением прав человека в Иране,

– подчеркнул министр финансов Скотт Бессент.

В обновленный санкционный список США попали:

секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани;

По утверждению Минфина, он был одним из первых иранских лидеров, которые призывали к насилию в ответ на мирные протесты населения.

18 человек и организаций.

Их обвиняют в отмывании доходов от продажи иранской нефти и нефтехимической продукции на зарубежные рынки через теневые банковские сети финансовых учреждений страны, которые находятся под санкциями.

Вместо того чтобы эти средства использовались на благо народа Ирана, который сталкивается с экономической катастрофой из-за разрушительной инфляции и огромных дефицитов, вызванных экономической бесхозяйственностью режима, эти деньги направляются на финансирование репрессий режима против собственного народа и его поддержку террористических группировок за рубежом,

– отметили в Минфине.

Заметьте! В 2025 году Министерство финансов США ввело санкции против более 875 человек, судов и самолетов Ирана.

Кто еще усилил санкции против Ирана?

Во вторник ,13 января, также Великобритания ввела дополнительные санкции против Ирана из-за жестокого подавления массовых протестов населения. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Иветт Купер, пишет The Guardian.

Ограничения Соединенного королевства направлены:

на энергетическую;

финансовую;

транспортную;

программную отрасль и тому подобное.

Великобритания уже определила ключевых игроков в нефтяной, энергетической, ядерной и финансовой системах Ирана. Дальнейшие меры будут направлены на важные отрасли, которые продвигают ядерную программу Ирана, и мы будем продолжать сотрудничать с ЕС и другими партнерами, чтобы изучить, какие дополнительные меры сейчас могут понадобиться в ответ на события, – подчеркнула Купер.

Важно! МИД Великобритании также вызвало на разговор посла Ирана после сообщений о подавлении мирных протестов против режима.

Какие еще санкции против Ирана действуют?