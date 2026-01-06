Активы под арестом: Швейцария впервые ввела санкции против Мадуро

Пока венесуэльского лидера Николаса Мадуро судят в Нью-Йорке, Швейцария забирает контроль над его активами. Правительство в Берне заморозило счета политика, размещенные в стране.

Почему заморозили активы Мадуро?

В Министерстве иностранных дел Швейцарии рассказали, что под действие постановления правительства сейчас также подпадают 37 человек из близкого окружения Мадуро, передает 24 Канал со ссылкой на ntv.de.

В Берне отметили, что цель ограничений – не допустить вывода средств из Швейцарии, которые могут иметь незаконное происхождение.

Замораживание вступило в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет – до отдельного уведомления.

Ключевым фактором для замораживания активов стала потеря Мадуро власти, ведь теперь появляется возможность инициировать процедуры возврата незаконно приобретенного состояния,

– отмечает издание.

Министерство иностранных дел сумму замороженных активов пока не называет. Однако в ведомстве отметили, что ни один из действующих членов правительства Венесуэлы не подпадает под блокировку.

В Швейцарии также подчеркнули, что намерены передать эти средства народу Венесуэлы. если в будущих судебных процессах будет доказано их незаконное происхождение.

Замораживание активов стало первым случаем, когда Швейцария ввела санкции непосредственно против Мадуро и его окружения,

– пишет Bloomberg.

Обратите внимание! Новое постановление правительства дополняет санкции Швейцарии против Венесуэлы, введенные еще в 2018 году. Но тогдашние ограничения не касались самого Мадуро.

Почему стало возможным введение санкций?

Основанием для такого решения Швейцарии стала задержка Мадуро и его жены американскими спецподразделениями в субботу в Каракасе. После этого его доставили в Нью-Йорк для суда по обвинению в наркоторговле.

Задержание венесуэльского лидера военными США вызвало широкий международный резонанс и неоднозначные реакции в мире.

В швейцарском МИД, в частности, призвали к деэскалации, сдержанности и соблюдению норм международного права, в частности, принципа уважения территориальной целостности.

