Уже не впервые: Сербия выиграла еще время для крупнейшего НПЗ, принадлежащего России
- США продлили отсрочку санкций для сербской нефтяной компании NIS до 17 апреля, что дает Сербии больше времени для импорта нефти на фоне роста цен.
- Компания NIS, контролируемая российскими владельцами, управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии, обеспечивая более 80% внутреннего рынка страны.
Сербия обеспечила себе еще одну отсрочку санкций США для нефтяной компании NIS, которая принадлежит россиянам. Министерство финансов США продлило действие разрешения для работы предприятия до 17 апреля.
Зачем Сербии откладывать санкции?
Об этом сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович, пишет Reuters.
Отсрочка американских санкций дает Белграду больше времени для импорта сырой нефти, что особенно важно сейчас на фоне войны в Иране.
Продление лицензии почти на месяц особенно важно сейчас, когда цены на нефть ежедневно растут,
– отметила Джедович.
Дело в том, что компания NIS управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии. Этот НПЗ, расположен в городе Панчево, недалеко от Белграда. Сейчас он является крупнейшим поставщиком и продавцом топлива во всей стране.
Почему США наложили санкции на NIS?
Однако проблема в том, что компания NIS принадлежит в большинстве российским владельцам:
- Российский "Газпром" имеет в собственности около 44,9% акций.
- Еще примерно 11,3% акций принадлежат "Газпромнефти",
Зато правительство Сербии владеет лишь 29,9% акций NIS. Остальные принадлежат мелким акционерам и работникам компании.
Поэтому в октябре 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC США) ввело санкции против NIS в рамках более широких санкций против энергетического сектора России.
После этого единственный НПЗ Сербии, который обеспечивает более 80% внутреннего рынка страны, вынужден был остановить свою работу, пишет Barron's.
Однако США сделали временное исключение из санкций для Сербии. В декабре Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) предоставило NIS время до 24 марта для переговоров о продаже долей, принадлежащих российским компаниям.
Важно! В январе 2026 года венгерская энергетическая компания MOL сообщила, что подписала соглашение с российскими компаниями о покупке их долей в NIS. Тогда же отмечалось, что миноритарным акционером сербского предприятия станет компания ADNOC из ОАЭ.
Что надо знать об энергоснабжении Сербии?
Сербия запретила экспорт сырой нефти и нефтепродуктов до 2 апреля. Такой шаг направлен на защиту внутреннего рынка от возможного дефицита и резкого роста цен на фоне войны с Ираном. Ограничения охватывают поставки дизеля, бензина и сырой нефти всеми доступными видами транспорта.
Основным поставщиком сырой нефти для страны в прошлом году оставался Казахстан, на который пришлось около 60% импорта. Среди других ключевых партнеров – Нигерия и Гаяна. Нефть поступает танкерами до острова Крк, после чего транспортируется по нефтепроводу JANAF.
В то же время Белград не спешит разрывать энергетические связи с Россией. В конце декабря 2025 года Сербия заключила новое краткосрочное соглашение на поставки российского газа сроком на три месяца – до конца марта. При этом власти страны открыто заявляют о намерении договориться с Москвой о долгосрочном контракте на импорт газа.