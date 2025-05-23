Активы России не разморозят до прекращения огня и возмещения убытков Украине – министры G7

В G7 заявили, что суверенные активы России будут оставаться замороженными до прекращения агрессии против Украины. Также участники саммита обсудили усиление санкций против России.

G7 об активах России

Для размораживания своих активов Россия должна возместить Украине все нанесенные убытки, сообщает 24 Канал со ссылкой на совместное коммюнике, принятое по итогам саммита министров финансов стран G7.

Смотрите также Финляндия предоставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов России

Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит убытки, нанесенные ею Украине,

– указывается в документе.

Министры финансов "Большой семерки" также выразили поддержку действующим усилиям по прекращению огня и в случае, если об этом договориться не удастся, они будут рассматривать все возможные варианты, в том числе увеличение давления путем дальнейшего усиления санкций.

США против упоминания поддержки Украины в заявлении G7

США выступили против включения пунктов о "дальнейшей поддержке" Украины в финальное заявление министров финансов G7, которые собрались на этой неделе на встречу в Канаде.

По словам двух участников обсуждений, американская делегация настаивала на исключении из документа формулировок, упоминающих "дальнейшую поддержку" Киева. Также Вашингтон возразил против того, чтобы в тексте заявления было использовано слово "незаконное" относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

Канада, которая в этом году председательствует в G7, принимала серию встреч министров финансов стран "Большой семерки" до четверга. Эти переговоры – прелюдия к большому саммиту лидеров G7, который состоится 15 – 17 июня в провинции Альберта. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни пригласил Владимира Зеленского принять участие в этом мероприятии.

