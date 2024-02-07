Золото на валюту: как Россия обходила санкции в 2023 году

Некоторые российские банки обменивали золото на доллары и евро в зарубежных банках и ввозили наличные в страну. В этом, несмотря на санкции, им помогли Турция и ОАЭ.

Россия меняла золото на валюту

Для издания Bloomberg стало известно, что в 2023 году российские банки завезли домой таким способом около 82 миллионов долларов в эквиваленте. Среди таких финучреждений есть и Ланта-Банк.

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Владельцы Ланта-Банка контролируют золотодобывающую компанию GV Gold.

Соответствующие данные для издания предоставила компания Sayari. Пока они не подтверждены, поэтому достоверно не известно, продолжает ли Россия менять золото на валюту в иностранных банках.

Журналисты обратились к правительству ОАЭ и в Ланта-Банк, однако ответа там до сих пор не получили. Зато правительство Турции вообще отказалось комментировать эту ситуацию.

В ЕС не хотят использовать российские активы в пользу Украины

Недавно Бельгия предложила выпустить долговые обязательства для финансирования Украины и при этом погасить их за счет российских активов, в качестве залога. Власти ЕС "холодно" на это отреагировали.

Мы знаем, что использование активов в качестве залога имеет те же юридические, экономические и финансовые проблемы, что и конфискация, и большинство юридических отделов стран G7 считают так же,

– рассказал для Reuters чиновник из ЕС.

Он и еще несколько его коллег согласились, что это с юридической точки зрения можно приравнять к конфискации, что очень рискованно. Также проблематичным является вопрос, кто будет выпускать облигации и как к ним отнесутся потенциальные инвесторы, если произойдет дефолт во время погашений.