21-й пакет санкций против России: какая ключевая сфера Кремля окажется под ударом ЕС

В ЕС готовят новые ограничения против России. Европейские чиновники убеждены, что сейчас экономика Кремля ослаблена, поэтому нужно добавить новых санкций, чтобы увеличить давление на Путина перед возможными переговорами с Украиной.

Что известно о новых санкциях против России?

О том, какая сфера ключевая для перекрытия доходов Кремля, пишет POLITICO.

Как сообщили для издания европейские дипломаты и чиновники, Брюссель видит новые возможности для санкционного удара по России. По информации чиновников ЕС, именно теневой флот является ключевым каналом доходов Кремля. Планируется, что ограничение судов станет дополнительным давлением на Путина и он откажется от завышенных требований в будущем мирном соглашении с Украиной. Или хотя бы во время переговоров.

По словам 7 чиновников ЕС, которые предоставили данные анонимно, 21-й пакет санкций должны утвердить в конце июня или в начале июля. Кроме теневого флота под ударом окажутся:

российские банки;

финансовые учреждения;

военно-промышленные компании;

фирмы, которые продают краденое зерно из Украины.

В частности чиновники убеждены, что сейчас есть шанс вернуться к обсуждению тех санкций, которые блокировал Виктор Орбан, бывший премьер-министр Венгрии. Такие ограничения могут коснуться Русской православной церкви. Например, ее лидера Патриарха Кирилла, который также является другом Путина.

После выборов в Венгрии появился новый импульс. Нам следует пересмотреть санкции, которые были на столе переговоров и не были согласованы ранее, но также нам следует двигаться дальше с новым пакетом санкций,

– отмечала Кая Каллас, дипломат ЕС.

Издание передает: один из высокопоставленных чиновников ЕС отметил, что экономика России сейчас в худшем положении с начала войны. Поэтому, сейчас есть благоприятная возможность, чтобы "настаивать на большем, потому что дела в России идут не очень хорошо".

В частности среди европейских чиновников распространено мнение, что сейчас Украина имеет более сильные позиции, чем Россия. И здесь сработал кредит на 90 миллиардов и одновременно санкции. Но также психологическое давление со стороны Украины относительно празднования "Парада Победы" 9 мая.

Что нужно знать об экономике России и эффективность санкций?

The Moscow Times со ссылкой на финансового директора "Сбербанка" Тараса Скворцова также сообщали, что темпы роста российской экономики в этом году будут ниже. В частности по прогнозу специалиста, инфляция наоборот начнет расти.

Скворцов считает, что это связано с событиями на внешних рынках, а также с жесткой политикой Центробанка. Один из показательных показателей, который свидетельствует о проблемах в экономике России – сокращение объемов бизнеса. Впервые с 2022 года значения уменьшились на 2,2% только за первый квартал 2026 года.

И это в номинальном выражении, в реальном выражении показатели еще хуже. Наиболее негативная динамика наблюдалась в добыче полезных ископаемых и в перерабатывающей промышленности,

– пояснил Скворцов.

Директор по аналитике, исследований и расследований Совета экономической безопасности Украины Елена Юрченко говорит, что санкции редко дают быстрый результат, но свое влияние имеют. Об этом пишет Фокус.

Так, эксперт объясняет, что первые серьезные экономические проблемы могут появиться у страны после 2 – 3 лет применения ограничений. Поэтому, это иногда создает вопрос об эффективности таких мер. Однако на примере энергетических ограничений Юрченко объясняет, что даже частичное блокирование финансовых каналов и контроль над экспортом энергоносителей повышают макроэкономические расходы России.

Сокращение нефтегазовых доходов бюджета, огромные дисконты на российские марки нефти, полная потеря европейского рынка и необходимость поиска альтернативных рынков сбыта газа при отсутствии экономической рентабельности проектов, например Сила Сибири-2 – все это все больше обескровливает силу РФ к войне,

– отметила эксперт.

Основное последствие для Кремля от таких ограничений – постепенное снижение эффективности военной модели. Другими словами, когда в России будет оставаться меньше средств в бюджете, то меньшими будут расходы на войну.

Что известно о дефиците в бюджете Кремля?

Для 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил, что Россия имеет недостаточно средств на войну. Это вызывает новые проблемы, из-за чего в результате Кремль может прийти к краху.

Эксперт объясняет, что сейчас в России происходит отток денег из национальной банковской системы. Из-за недостатка средств, власть неоднократно угрожает гражданам забрать их средства из банков. Поэтому, люди массово забирают ресурсы и переводят их на зарубежные счета.

Российские олигархи действуют соответственно. Они хотят сохранить свое состояние, особенно после встречи с Путиным, которым предлагал им финансировать российско-украинскую войну.