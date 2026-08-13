"Главная задача – не дать России времени на адаптацию": у Зеленского прокомментировали санкции
За последние несколько недель союзники Украины приняли новые важные решения о введении санкций. Среди них – Великобритания, Евросоюз, Канада, Новая Зеландия и Швейцария.
Какие санкции ввели союзники Украины против России
Например, Лондон в новом пакете расширил ограничения в отношении финансового сектора и энергетики, о чем напомнил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Под санкции попал "Ozon Банк" (чье приложение уже удалено из Google Play), а среди иностранных компаний – индийская Frion Ship Management LLP, которая содействовала передаче России газовоза Arctic Express. Кроме того, под ограничения попал ряд других банков, предприятий ВПК и судов "теневого флота".
Кроме того, параллельно Европейский Союз ввел персональные санкции против руководителей заводов, производящих системы для ракет "Искандер-М" и "Сармат".
- Швейцария внесла в списки топ-менеджмент "Ростеха" и Объединенной судостроительной корпорации.
- Канада заблокировала деятельность производителя броневиков Streit Group, технику которого использует Росгвардия.
- Новая Зеландия в 36-м пакете санкций ограничила деятельность киберструктур, причастных к депортации украинских детей, а также субъектов из Ирана и КНДР, поддерживающих Кремль в продолжении войны против Украины.
Благодарю наших партнеров за конструктивное сотрудничество. Наша главная задача сейчас – не дать врагу времени на адаптацию,
– отметил Власюк.
Он добавил, что Украина уже анализирует, куда именно россияне будут пытаться перенести свои новые финансовые и логистические цепочки, чтобы оперативно предоставить партнерам материалы для следующих санкционных пакетов.
Напомним, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против ряда подразделений Министерства обороны. Ограничения введены в отношении компаний и пяти физических лиц.
В то же время ЕС недавно ввел 21-й пакет санкций против России. Однако принимать их становится все сложнее.