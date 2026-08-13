Экономика Новости экономики "Головне завдання – не дати Росії часу на адаптацію": Власюк прокоментував санкції проти Кремля
13 августа, 13:11
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Обновлено - 13:28, 13 августа

"Главная задача – не дать России времени на адаптацию": у Зеленского прокомментировали санкции

Валерия Моргун

За последние несколько недель союзники Украины приняли новые важные решения о введении санкций. Среди них – Великобритания, Евросоюз, Канада, Новая Зеландия и Швейцария.

Какие санкции ввели союзники Украины против России

Например, Лондон в новом пакете расширил ограничения в отношении финансового сектора и энергетики, о чем напомнил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

 

Владислав Власюк

Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики

Под санкции попал "Ozon Банк" (чье приложение уже удалено из Google Play), а среди иностранных компаний – индийская Frion Ship Management LLP, которая содействовала передаче России газовоза Arctic Express. Кроме того, под ограничения попал ряд других банков, предприятий ВПК и судов "теневого флота".

Кроме того, параллельно Европейский Союз ввел персональные санкции против руководителей заводов, производящих системы для ракет "Искандер-М" и "Сармат".

  • Швейцария внесла в списки топ-менеджмент "Ростеха" и Объединенной судостроительной корпорации.
  • Канада заблокировала деятельность производителя броневиков Streit Group, технику которого использует Росгвардия.
  • Новая Зеландия в 36-м пакете санкций ограничила деятельность киберструктур, причастных к депортации украинских детей, а также субъектов из Ирана и КНДР, поддерживающих Кремль в продолжении войны против Украины.

Благодарю наших партнеров за конструктивное сотрудничество. Наша главная задача сейчас – не дать врагу времени на адаптацию,
– отметил Власюк.

Он добавил, что Украина уже анализирует, куда именно россияне будут пытаться перенести свои новые финансовые и логистические цепочки, чтобы оперативно предоставить партнерам материалы для следующих санкционных пакетов.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против ряда подразделений Министерства обороны. Ограничения введены в отношении компаний и пяти физических лиц.

В то же время ЕС недавно ввел 21-й пакет санкций против России. Однако принимать их становится все сложнее.

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