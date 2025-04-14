Санкции ЕС против России: глава МИД Литвы анонсировал ограничения

Литва будет настаивать на включении новых ограничений против России в 17-й пакет санкций от ЕС. Это включает в частности ограничения в отношении "Росатома".

МИД Литвы объяснил, что может войти в новый пакет санкций против России

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что необходимо внедрить эти шаги на фоне продолжения агрессии Кремля, пишет 24 Канал со ссылкой на его заявление.

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Министр подчеркнул важность дополнительных ограничений для давления на российского диктатора. Более того, во время заседания Совета Евросоюза в Люксембурге 14 апреля Будрис заявил, что Литва готова поддержать 17-й пакет санкций, в частности новые ограничения на российский экспорт и индивидуальные санкции.

Одним из главных аспектов этого пакета являются санкции против российской атомной энергетики и "теневого флота". Таким образом Европа получит дополнительные рычаги для воздействия на Кремль.

Важно! Кястутис Будрис также акцентировал на важности обсуждения вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз и добавил, что 1 января 2030 года является вполне реальным сроком для этого важного шага.