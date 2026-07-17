"Санкции действуют": Власюк прокомментировал ситуацию с российским ВПК

На сегодняшний день Россия продолжает производить новые ракеты, используя не только компоненты собственного и белорусского производства. Кроме того, в производстве оружия задействована современная иностранная электроника.

Что известно о санкциях и российском ВПК

Именно это показывают последние исследования кассетных ракет "Искандер-М" и "Орешник", которыми Россия нанесла удар 24 мая вблизи Белой Церкви, о чем рассказал уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире 24 Канала.

Например, в кассетном "Искандере-М" обнаружили компоненты производства США, Тайваня, Швейцарии, Японии, Китая и Беларуси. Важный факт: часть этой электроники была изготовлена в 2024–2025 годах. То есть, несмотря на санкции, современные компоненты продолжают попадать в российский военно-промышленный комплекс.

Власюк пояснил: санкции против России действительно работают. Однако их исполнение требует существенного усиления.

Владислав Власюк Уполномоченный по вопросам санкционной политики Кроме того, Россия активно наращивает производство на собственной и белорусской компонентной базе. В исследованном "Орешнике" все идентифицированные компоненты произведены исключительно российскими и белорусскими предприятиями. Особенно показательна роль белорусских производителей, прежде всего "Интеграла" и завода "Транзистор", продукция которых регулярно встречается в современных российских ракетах.

Также эксперт выделил даты производства:

В "Орешнике" более половины всех датированных компонентов изготовлено в 2023–2024 годах. Кроме того, обнаружены детали 2025 года выпуска.

В кассетном "Искандере-М" фиксируется значительное количество компонентов 2024–2025 годов, в частности белорусского производства.

То есть речь идет не об использовании старых запасов, а о продолжающемся производстве ракет с применением новой электронной компонентной базы.

Самый важный вывод этих исследований заключается в том, что российское ракетное производство продолжает работать. Мы видим новые компоненты, видим участие белорусских предприятий и видим, что отдельные иностранные технологии до сих пор попадают в российское оружие,

– подчеркнул Владислав Власюк.

Таким образом, санкции должны быть направлены именно на пресечение этих поставок. То есть ограничения должны быть ужесточены, чтобы сохранить свою эффективность.

Что еще стоит знать о санкциях против России

17 июля Совет ЕС ввел новые санкции против России. Они касались именно российского ВПК.

В частности, ограничения были введены из-за недавних атак на Киев.