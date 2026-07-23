Греция добилась своего: ЕС пошел на уступки ради новых санкций против России

После нескольких недель задержек и напряженных дискуссий Евросоюз в четверг утвердил 21-й пакет санкций против России. Однако для этого европейские страны были вынуждены пойти на уступки Греции, которая блокировала принятие ограничений.

Каких уступок добилась Греция

Греция добилась исключения из введенных санкций на год и сможет в течение года перевозить сжиженный природный газ из России в страны, не входящие в ЕС, пишет The Guardian.

Однако Брюссель выдвинул четкое требование: перевозить СПГ можно только по контрактам, заключенным до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Именно эта уступка позволила Афинам снять свои возражения в отношении нового пакета санкций.

Ранее греческое правительство настойчиво требовало исключения страны из положения об отказе ЕС от российского газа, которое должно вступить в силу 1 января 2027 года. Хотя в октябре 2025 года Афины сами поддержали эту меру.

Кто выиграет от уступки ЕС

Издание Financial Times уточнило, что Евросоюз фактически сделал исключение для греческой судоходной компании Dynagas, которая перевозит российский СПГ в третьи страны. Она специализируется на перевозках с месторождений в Арктике.

Компания принадлежит миллиардеру Георгиосу Прокопиу. По данным морского портала Equasis, в настоящее время она эксплуатирует 27 газовозов.

В состав флота Dynagas входит около трети дорогостоящих специализированных танкеров класса Arc7, способных работать в ледовых водах вблизи российского завода "Ямал СПГ".

В издании добавили, что исключение для Греции могут продлить и после истечения 12 месяцев. Однако объемы перевозок должны быть ограничены уровнем 2025 года.

В то же время не всем в Европе понравилась такая уступчивость. Один из высокопоставленных чиновников назвал предложенный компромисс "возмутительным".

Таким образом, исключение для Афин демонстрирует, насколько сложнее Евросоюзу становится достигать консенсуса по поводу новых санкций против России.

Напомним, в рамках нового пакета санкций Европейская комиссия предлагала полностью запретить перевозку российского СПГ в третьи страны. Однако эта инициатива столкнулась с жестким сопротивлением Греции, которая настаивала, что этот запрет ударит по ее экономике и нанесет ущерб ЕС в целом.