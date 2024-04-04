Индия сокращает доходы Москвы от продажи нефти

G7 установили ценовой лимит на поставки российской нефти, что сокращает доходы оккупанта. Дополнительной эффективности способствуют недавние действия индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Доходы России от продажи нефти от продажи нефти

На этой неделе представители США находятся в Индии, чтобы встретиться с чиновниками и лидерами бизнеса. Целью является обсудить:

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сотрудничество в борьбе с отмыванием денег;

противодействие финансированию терроризма;

введение ценового потолка.

Мы знаем, что индийская экономика во многом поставлена на карту в торговле нефтью с Россией, а также в связи с глобальными перебоями в поставках, которых призвано избежать введение ценового ограничения,

– сказали чиновники США.

Индия является одним из крупнейших потребителей российской нефти с начала санкций против России. В ходе них нефтяной рынок страны переместился из Европы в Азию, что привело к значительным затратам, потому что Россия полагалась на "теневой флот" танкеров для транспортировки ресурса.

Сейчас Индия поддерживает тесные экономические связи с Россией и воздерживается от высказываний о войне. Несмотря на это недавно МИД Украины и Индии заявили, что страны восстановят сотрудничество до довоенного уровня.

Ценовой лимит, который ввели страны запада еще в феврале 2022 года, запрещает использование западных морских услуг, таких как страхование, маркировки и транспортировки, когда танкеры перевозят российскую нефть по цене 60 долларов за баррель или выше.

Санкции со стороны США

С октября США усилили санкции на цены российской нефти. Таким мерам также способствуют действия международных нефтеперерабатывающих компаний, в том числе индийской Reliance Industries. Компания прекратила покупать нефть с танкеров "Совкомфлота".

Наши усилия подкрепляются международной поддержкой этих принудительных мер, таких как недавнее решение частных и государственных нефтеперерабатывающих заводов прекратить импорт судов "Совкомфлота",

– сообщили чиновники США.

Ценовые ограничения ударили по доходам России, ведь страна не получает тех денег, которые она зарабатывала, когда сбывала нефть на европейских рынках.

Соединенным Штатам вместе с остальными членами коалиции (по ценовому потолку) необходимо будет сохранять бдительность и гарантировать, что политика, ее реализация и обеспечение соблюдения будут направлены на то, чтобы наложить финансовое бремя на Россию и поддерживать стабильность мировых энергетических рынков,

– добавили чиновники.

В Минфине США исследовали, что скидка на российскую нефть марки Urals к международному эталонному сорту Brent выросла с 12 – 13 долларов за баррель (октябрь) до 18 долларов в январе-феврале.