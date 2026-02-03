Мечты Кремля разбились о санкции: Россию выбросили из международной гонки

Международные санкции за вторжение в Украину выбросили Россию из гонки за освоение Луны. Ведущие компании больше не желают сотрудничать с Москвой в космической отрасли.

Почему Россию подвинули из космической отрасли?

Сегодня за первое место в этой сфере соревнуются США и Китай, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Пекин планирует отправить своих космонавтов на Луну в 2030 году. Тогда как у Вашингтона амбиции куда больше – свою миссию на планету хочет высадить уже в 2027 году.

Зато в России космическая отрасль, в которой Кремль мечтал выйти в лидеры, превратилась в бремя для бюджета. Этому способствовали несколько факторов:

Москва тратит огромные средства на войну, а космос не в приоритете;

отрасль страдает от дефицита технологий и оборудования из-за западных санкций.

К тому же из-за санкцийї от Москвы отвернулись международные коммерческие заказчики. А они приносили около 25% всех финансовых поступлений

На практике Россия сегодня может сотрудничать только со странами Азии и Африки, но и там китайские конкуренты успешно забирают последнее,

– говорят в разведке.

В итоге в 2025 году бюджет "Роскосмоса" составил всего 4,15 миллиарда долларов.

Для сравнения:

бюджет NASA – 25,4 миллиарда долларов;

бюджет США на военную космонавтику – 34 миллиарда долларов;

бюджет США для космических метеорологических программ – 6,6 миллиардов;

бюджет китайского CNSA – 20 миллиардов долларов.

После начала полномасштабной войны в Украине России пришлось отказаться от участия в различных космических программах:

сотрудничество с Европейским космическим агентством в рамках программы ExoMars по поиску жизни на Марсе прекратилось;

Германия вышла из совместного с Россией проекта "Спектр-РГ" по сканированию неба;

запуск ракет с космодрома Французской Гвинеи тоже остался в прошлом.

Лучше всего подытожил сегодняшнее состояние дел в российской космической отрасли директор российской ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Мальцев: "Нужно перестать врать самим себе и другим, что у нас все хорошо",

– цитирует СВРУ.

Стоит знать! До войны NASA планировали с Россией совместный проект "Венера-Д", который должен был запустить межпланетную станцию для изучения Венеры в 2029 году. Но из-за санкций американское агентство отказалось от него.

Как Россия хочет вернуть позиции?

Чтобы вернуться на международную арену, Россия стремится заручиться поддержкой США. Поэтому Москва якобы передала Вашингтону предложения, которые должны были бы улучшить отношения между странами, сообщили в российском МИДе.

Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном,

– отметили в ведомстве.

В ведомстве говорят, что США, мол, получат "перспективные и выгодные горизонты сотрудничества", если согласятся, в таких сферах:

в энергетике;

сфере редкоземельных металлов;

вопросе Арктики;

искусственном интеллекте;

и космические отрасли.

Что по этому поводу думают в Вашингтоне, пока неизвестно.

Как санкции бьют по России?