23 октября, 17:57
3

Не только энергетика и финансы: даже унитазы попали под санкции ЕС

Ирина Гайдук
Основні тези
  • ЕС принял 19-й пакет санкций против России, в который вошли запреты на поставки сантехники, включая унитазы и биде.
  • Основные ограничения касаются энергетического, финансового и торгового секторов, в частности запрет на импорт российского СПГ с 2027 года и блокировка российских платежных систем "Мир".

В четверг, 23 октября, Евросоюз окончательно принял 19-й пакет санкций против России. В перечень запрещенных товаров попала даже сантехника.

Какие товары попали под запрет?

В новом пакете ЕС запретил поставлять в Россию унитазы, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Кроме того, под запрет попала и другая сантехника, в частности, биде и сливные бачки.

Однако исключение, в частности, сделали на экспорт в Москву таких товаров:

  • душевых кабин
  • ванн;
  • раковин;
  • умывальников.

Вместе с тем ЕС в 19-м пакете расширил запрет на поставки пластмассового лома, шлангов, труб, синтетического каучука и еще на немалый список промышленных изделий.

Что известно о 19 пакете санкций?

Однако основные ограничения 19-го пакета санкций ЕС коснулись энергетического, финансового и торгового секторов.

Энергетика

  • С 1 января 2027 года ЕС полностью запретит импорт российского СПГ.
  • Вводится полный запрет на транзакции с компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть".
  • В санкционный список добавили еще 117 судов из "теневого флота" России.
  • Под ограничения попали компании, которые помогали России продавать нефть в обход санкций.

Финансы

  • В список запрещенных транзакций внесены пять новых российских банков.
  • ЕС заблокирует использование российских платежных систем "Мир".
  • Под ограничения попали четыре финансовых учреждения из Беларуси и Казахстана.
  • Впервые введены санкции против криптоплатформ, которые помогают Москве обходить санкции.

Торговля

  • ЕС расширил экспортные ограничения на товары двойного назначения и высокотехнологичные материалы, которые могут использоваться в военной промышленности.
  • Запрещены также поставки солей, руд, строительных материалов и резиновых изделий общей стоимостью около 155 миллионов евро.

Важно! Главный дипломат Евросоюза Кайя Каллас добавила, что новый пакет санкций направлен, среди прочего, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.

Какие еще санкции ввели против России?

  • 22 октября Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против российских нефтяных гигантов – "Роснефти" и "Лукойла". Под ограничения попали не только главные компании, но и 31 их дочерняя структура, а также ряд других предприятий, обеспечивающих работу российского нефтяного сектора.

  • Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов продолжать расширять санкции, если это будет нужно.

  • В то же время государственный секретарь Марко Рубио отметил, что, несмотря на новые ограничения, США не отказываются от переговоров с Россией.