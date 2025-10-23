Не только энергетика и финансы: даже унитазы попали под санкции ЕС
- ЕС принял 19-й пакет санкций против России, в который вошли запреты на поставки сантехники, включая унитазы и биде.
- Основные ограничения касаются энергетического, финансового и торгового секторов, в частности запрет на импорт российского СПГ с 2027 года и блокировка российских платежных систем "Мир".
В четверг, 23 октября, Евросоюз окончательно принял 19-й пакет санкций против России. В перечень запрещенных товаров попала даже сантехника.
Какие товары попали под запрет?
В новом пакете ЕС запретил поставлять в Россию унитазы, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
Кроме того, под запрет попала и другая сантехника, в частности, биде и сливные бачки.
Однако исключение, в частности, сделали на экспорт в Москву таких товаров:
- душевых кабин
- ванн;
- раковин;
- умывальников.
Вместе с тем ЕС в 19-м пакете расширил запрет на поставки пластмассового лома, шлангов, труб, синтетического каучука и еще на немалый список промышленных изделий.
Что известно о 19 пакете санкций?
Однако основные ограничения 19-го пакета санкций ЕС коснулись энергетического, финансового и торгового секторов.
Энергетика
- С 1 января 2027 года ЕС полностью запретит импорт российского СПГ.
- Вводится полный запрет на транзакции с компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть".
- В санкционный список добавили еще 117 судов из "теневого флота" России.
- Под ограничения попали компании, которые помогали России продавать нефть в обход санкций.
Финансы
- В список запрещенных транзакций внесены пять новых российских банков.
- ЕС заблокирует использование российских платежных систем "Мир".
- Под ограничения попали четыре финансовых учреждения из Беларуси и Казахстана.
- Впервые введены санкции против криптоплатформ, которые помогают Москве обходить санкции.
Торговля
- ЕС расширил экспортные ограничения на товары двойного назначения и высокотехнологичные материалы, которые могут использоваться в военной промышленности.
- Запрещены также поставки солей, руд, строительных материалов и резиновых изделий общей стоимостью около 155 миллионов евро.
Важно! Главный дипломат Евросоюза Кайя Каллас добавила, что новый пакет санкций направлен, среди прочего, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.
Какие еще санкции ввели против России?
22 октября Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против российских нефтяных гигантов – "Роснефти" и "Лукойла". Под ограничения попали не только главные компании, но и 31 их дочерняя структура, а также ряд других предприятий, обеспечивающих работу российского нефтяного сектора.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов продолжать расширять санкции, если это будет нужно.
В то же время государственный секретарь Марко Рубио отметил, что, несмотря на новые ограничения, США не отказываются от переговоров с Россией.