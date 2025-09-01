Министры иностранных дел стран ЕС обсудили дальнейшие санкции против России. Европейские представители стремятся усилить давление Кремль, в частности, через теневой флот.

Какими будут новые санкции против России?

Новые ограничения против России, вероятно, будут включать вторичные санкции против тех, кто каким-то образом поддерживает Кремль. Также, возможно введение запрета на импорт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

Кая Каллас Верховный представитель Евросоюза по внешним отношениям и политике безопасности Я попросила государства-члены предоставить предложения на следующей неделе. Цель состоит в том, чтобы оказать максимальное давление на Россию. Конечно, новые действия будут сильнее, если их поддержат наши партнеры, включая трансатлантических.

Как говорит Каллас, европейские лидеры не успели обсудить возможность изменить механизм принятия решений по вопросам внешней политики. Речь идет о ситуации, когда одна из стран-членов тормозит этот процесс.

То есть, возможно ЕС сможет договориться о принятии решений без полного консенсуса. В таком случае, будет решать именно большинство.

Получит ли Украина замороженные российские активы?

Во время этой встречи министры обсудили использование замороженных российских активов именно для восстановления и обороны Украины. Дискуссия относительно этого вопроса будет продолжаться, ведь ЕС необходимо учесть все риски.

Я хочу подчеркнуть, что финансовые рынки не среагировали, когда мы заморозили активы. Финансовые рынки и сейчас спокойны, когда мы это обсуждали. Риски есть, но я уверена, что мы сможем их смягчить,

– говорит Каллас.

Обратите внимание! Европейские министры говорят, что сейчас нужно решать проблемы дефицита финансирования Украины. Вместе с этим необходимо, чтобы Россия понесла ответственность за нанесенный украинскому государству ущерб.