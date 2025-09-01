Міністри закордонних справ країн ЄС обговорили подальші санкції проти Росії. Європейські представники прагнуть посилити тиск Кремль, зокрема, через тіньовий флот.

Якими будуть нові санкції проти Росії?

Нові обмеження проти Росії, імовірно, включатимуть вторинні санкції проти тих, хто якимось чином підтримує Кремль. Також, можливе введення заборони на імпорт, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

Кая Каллас Верховна представниця Євросоюзу із зовнішніх відносин і політики безпекм Я попросила держави-члени надати пропозиції наступного тижня. Мета полягає в тому, щоб чинити максимальний тиск на Росію. Звичайно, нові дії будуть сильнішими, якщо їх підтримають наші партнери, включаючи трансатлантичних.

Як каже Каллас, європейські лідери не встигли обговорити можливість змінити механізм ухвалення рішень із питань зовнішньої політики. Йдеться про ситуації, коли одна з країн-членів гальмує цей процес.

Тобто, можливо ЄС зможе домовитись про ухвалення рішень без повного консенсусу. В такому випадку, вирішуватиме саме більшість.

Чи отримає Україна заморожені російські активи?

Під час цієї зустрічі міністри обговорили використання заморожених російських активів саме для відбудови та оборони України. Дискусія відносно цього питання триватиме, адже ЄС необхідно врахувати усі ризики.

Я хочу наголосити, що фінансові ринки не зреагували, коли ми заморозили активи. Фінансові ринки і зараз спокійні, коли ми це обговорювали. Ризики є, але я впевнена, що ми зможемо їх пом'якшити,

– каже Каллас.

Зверніть увагу! Європейські міністри кажуть, що зараз потрібно розв'язувати проблеми дефіциту фінансування України. Разом з цим необхідно, аби Росія понесла відповідальність за завдані українській державі збитки.