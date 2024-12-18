ЕС анонсировал новый пакет санкций против России: какими будут ограничения

Европейский Союз анонсировал новый, 16-й пакет санкций против России. Об этом сообщила во время пленарного заседания Европарламента президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новые санкции против России

Новые ограничения будут направлены на ослабление экономики страны-агрессора, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение политика в соцсети X.

Читайте также Какие последствия рекордного падения акций российского газового гиганта "Газпрома"

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Экономический аспект этой войны так же важен, как и военный. Более трети бюджета России тратится на военные нужды. Это военная экономика, поэтому важно снизить потенциальные доходы Путина.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что санкции Европейского Союза наносят серьезный ущерб российской экономике.

В частности, рубль опустился до самого низкого уровня с начала войны, а несмотря на большие контрмеры Центрального банка России, инфляция в некоторых секторах экономики достигла 70%.

ЕС поддержит Украину

Глава Еврокомиссии также подчеркнула важность продолжения политической поддержки Украины.

Они достигли огромного прогресса на пути к членству в нашем Союзе. И если они будут продолжать эти усилия, мы будем готовы начать переговоры по Основному кластеру в начале 2025 года и других кластеров в течение этого года. Украинцы борются за свое будущее в нашем Союзе. И они должны знать, что их усилия окупаются. В сердце нашего Союза будет развеваться флаг Украины,

– отметила политик.

Заметьте! Недавно Европейский Союз принял 15-й пакет санкций против России, которые включают ограничения, в частности, в отношении российского теневого флота.