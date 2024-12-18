Нові санкції проти Росії

Нові обмеження будуть спрямовані на послаблення економіки країни-агресора, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис політикині в соцмережі X.

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Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Економічний аспект цієї війни так само важливий, як і військовий. Більше третини бюджету Росії витрачається на військові потреби. Це воєнна економіка, тому важливо знизити потенційні доходи Путіна.

Фон дер Ляєн підкреслила, що санкції Європейського Союзу завдають серйозної шкоди російській економіці.

Зокрема, рубль опустився до найнижчого рівня з початку війни, а попри великі контрзаходи Центрального банку Росії, інфляція в деяких секторах економіки досягла 70%.

ЄС підтримає Україну

Глава Єврокомісії також наголосила на важливості продовження політичної підтримки України.

Вони досягли величезного прогресу на шляху до членства в нашому Союзі. І якщо вони продовжуватимуть ці зусилля, ми будемо готові розпочати переговори щодо Основного кластера на початку 2025 року та інших кластерів протягом цього року. Українці борються за своє майбутнє в нашому Союзі. І вони повинні знати, що їхні зусилля окупаються. У серці нашого Союзу майорітиме прапор України,

– зазначила політикиня.

Зауважте! Нещодавно Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, які включають обмеження, зокрема, щодо російського тіньового флоту.