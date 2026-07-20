Брюссель не сдается: в ЕС стремятся сохранить ключевой пункт санкций против России

Европейская комиссия пытается сохранить в 21-м пакете санкций против Москвы запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Это происходит после того, как Греция выступила против ограничений в отношении СПГ.

Что планирует Еврокомиссия

По словам европейских дипломатов, Брюссель готовит анализ экономических последствий запрета, чтобы представить его на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) во вторник, пишет Politico.

После этого в среду послы стран Евросоюза обсудят этот документ на встрече.

Источники издания отмечают, что именно эта встреча может стать решающей для принятия 21-го пакета санкций против России.

Главная цель Еврокомиссии заключается в том, чтобы доказать, что запрет на транспортировку СПГ нанесет России больший экономический ущерб, чем Греции. В то же время его будет сложно обойти, просто сменив флаги судов, перевозящих газ.

Мы пытаемся найти выход из этой ситуации, но проблема с Грецией показывает, что мы начинаем сталкиваться с определенными ключевыми экономическими интересами,

– сказал один из дипломатов.

Они добавили, что в крайнем случае ЕС может предложить Греции исключение из действия ограничений, чтобы сохранить их в целом.

Европейская комиссия отказалась комментировать свои намерения.

Почему запрет на СПГ важен

ЕС уже согласовал постепенный отказ от российского газа:

полное прекращение импорта российского СПГ ожидается к концу 2026 года;

а трубопроводного газа – не позднее ноября 2027 года.

Запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны должен стать дополнительным шагом, который затруднит для Москвы поиск альтернативных маршрутов и покупателей.

Это особенно важно, потому что российский сжиженный газ приносит Кремлю значительные доходы. А европейские судоходные компании до сих пор задействованы в его доставке.

Напомним, Греция блокирует 21-й пакет санкций против России, поскольку считает, что запрет на транспортировку СПГ нанесет значительный ущерб ей и всему ЕС, открыв путь для конкурентов из третьих стран, которые смогут вытеснить европейские судоходные компании.