Одновременно ударить по России санкциями: ЕС стремится объединить усилия с США

Евросоюз и США решили согласовать между собой новый пакет санкций против России и проводить его одновременно. Благодаря этому удастся ударить по российской энергетике.

Планы ЕС и США относительно санкций

ЕС и США планируют вместе надавить на Путина санкциями, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Politico.

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По ее словам, ЕС готов объединить усилия с США, чтобы ввести одновременные санкции против президента России Путина, чтобы оказать давление на него и направить на мирные переговоры.

Мы обсудили, как мы можем ввести европейские и американские санкции одновременно, если Путин не сядет за стол переговоров. В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы наложить санкции на российскую энергетику и перекрыть российские источники финансирования,

– говорит фон дер Ляйен.

Ожидается, что санкции ЕС будут содержать ограничения для компаний, связанных с двумя газопроводами "Северный поток" между Россией и Германией, а также снижение верхнего предела цены на нефть.

Тарифы США для "друзей Кремля"

После встречи с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в понедельник фон дер Ляйен заявила, что довольна его планами усилить давление на Россию.

Двухпартийный законопроект под его авторством предусматривает введение 500% тарифов на импорт товаров из стран, которые покупают российское топливо и другие продукты.

Итак, если американцы решат ввести санкции, то 500% пошлины будут включены в этот пакет,

– сказала фон дер Ляйен.

Впоследствии представитель Еврокомиссии Паула Пиньо объяснила, что фон дер Ляйен не имела в виду включение 500% в 18-й пакет санкций, но подчеркнула, что ЕС располагает другими инструментами.