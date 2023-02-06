Санкции не остановят войну, но ощутимо снижают военные возможности России, – экономист

Западные санкции против России должны существенно ослабить экономику страны-агрессорки. Понятно, что чем меньше доходы бюджета – тем сложнее спонсировать войну.

Уменьшаются и возможности финансировать социальные программы, которые сегодня поддерживают тот уровень отношения к войне, который существует в российском обществе. Об этом 24 Канала сказал экономист Олег Пендзин.

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Важный инструмент

Предварительно, 10 пакет санкций против России объявят до 24 февраля – годовщины полномасштабного вторжения. Об этом заявила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Как отмечает Пендзин, санкции – это долгосрочные меры, направленные на уменьшение экономической мощи России и истощение в войне.

Не надо обольщаться, что санкциями можно остановить войну. Нет. Войну прекратят сила и мощь Вооруженных Сил Украины. Но санкции ослабляют возможности России восстанавливать военный потенциал. В этой ситуации – это важнейшее следствие санкционной политики,

– подытожил экономист.

По словам Пендзина, в конце 2021 года россияне сверстали бюджет с профицитом почти 3% ВВП, а закончили 2022 год – с дефицитом 1,5%. "В реальности у них падение экономики на уровне 2,5%. Оно ожидается и в текущем году", – утверждает экономист.

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